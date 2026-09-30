Ceuta registra 8 casos de tuberculosis, 15 de varicela y 29 casos de sarna en migrantes

Vista de la playa del Trampolín de Ceuta EFE

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha registrado desde la entrada masiva de miles de migrantes marroquíes por la frontera hasta un total de 8 casos de tuberculosis, 15 casos de varicela y un brote con 29 casos de sarna, todos ellos en la población que accedió a la ciudad por el paso fronterizo.

Los datos han sido dados a conocer este miércoles por el Gobierno ceutí después de una interpelación presentada por el partido Vox, que refería a la reciente aparición de un caso de infección por viruela del mono, además de otras enfermedades infectocontagiosas como la sarna, la tuberculosis, la varicela, el sarampión, el impétigo y la gastroenteritis.

La Consejería de Sanidad del Gobierno ceutí, que lidera Nabila Benzina (PP), ha advertido que se han reforzado las actuaciones de vigilancia epidemiológica, prevención y detección precoz de enfermedades transmisibles y otros datos de relevancia de salud pública.

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También se ha constituido un comité de Coordinación de Ceuta con el Ministerio de Sanidad y se ha elaborado un protocolo para la detección precoz de enfermedades transmisibles, lo cual supone un protocolo específico para la situación de excepcionalidad que se está viviendo en la ciudad.

El objetivo es detectar precozmente posibles riesgos, establecer las medidas de prevención y control necesaria y monitorizar la evolución epidemiológica, además de que se ha implementado, como novedad, la vigilancia sincrónica reforzada.

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Esto último es una aplicación a la que tienen acceso todos los profesionales de la Sanidad que supone la vigilancia sindrómica, que es detectar ante una sintomatología, que puede detectar cualquier usuario que tenga autorización, para poder prevenir de manera precoz cualquier situación o cualquier brote epidemiológico.

Por otro lado, a fecha 22 de septiembre se han vacunado 4.297 personas migrantes, con más de 17.086 dosis administradas, incluyendo varias vacunas como la triprevírica, varicela, diferiatétanos, polio y vacunas hexavalentes.