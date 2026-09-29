Más de 100 migrantes regresan a Marruecos tras ser desalojados de la playa Benítez en Ceuta 

Este martes ha comenzado el desalojo migrantes en la playa de Benítez EFE

Más de un centenar de migrantes marroquíes han decidido regresar este martes de forma voluntaria a Marruecos después de haber sido desalojados de la playa de Benítez de Ceuta por la Policía Nacional.

Según han informado a EFE fuentes policiales, estos marroquíes han optado por volver a su país antes de ser trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para proceder a su identificación.

En torno a unos 400 migrantes estaban durmiendo en la playa de Benítez y han sido trasladados en autobuses hasta las inmediaciones de la frontera del Tarajal -donde está habilitado el puesto de control identificativo- para posteriormente ser reubicados en la zona de Loma Colmenar.

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Desde primeras horas de este martes un amplio despliegue policial ha procedido al traslado de las personas que estaban asentadas en la playa de Benítez hasta el Tarajal.

Este desalojo ha permitido recuperar esta zona del litoral ceutí, donde se acumulaba basura en este asentamiento.