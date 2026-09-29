Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Más de 100 migrantes regresan a Marruecos tras ser desalojados de la playa Benítez en Ceuta 

Efe
29/09/2026 20:44
Este martes ha comenzado el desalojo migrantes en la playa de Benítez
Este martes ha comenzado el desalojo migrantes en la playa de Benítez
EFE
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Más de un centenar de migrantes marroquíes han decidido regresar este martes de forma voluntaria a Marruecos después de haber sido desalojados de la playa de Benítez de Ceuta por la Policía Nacional.

Según han informado a EFE fuentes policiales, estos marroquíes han optado por volver a su país antes de ser trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para proceder a su identificación.

En torno a unos 400 migrantes estaban durmiendo en la playa de Benítez y han sido trasladados en autobuses hasta las inmediaciones de la frontera del Tarajal -donde está habilitado el puesto de control identificativo- para posteriormente ser reubicados en la zona de Loma Colmenar.

Amanecer este domingo en la playa de Benítez en Ceuta

Torres traslada a unas vecinas de Ceuta que hará "todo lo posible" por desalojar las playas antes del 15 de octubre

Más información

Desde primeras horas de este martes un amplio despliegue policial ha procedido al traslado de las personas que estaban asentadas en la playa de Benítez hasta el Tarajal.

Este desalojo ha permitido recuperar esta zona del litoral ceutí, donde se acumulaba basura en este asentamiento.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

MADRID, 29/09/2026.- Los reyes de España, Felipe VI y Letizia (i), y el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron (2-i), y la primera dama Brigitte Macron (d) a su llegada a la cena de gala que se celebra este martes en el Palacio Real, en Madrid. EFE/Daniel González

La reina Letizia luce moda española y la tiara floral en la cena de gala con los Macron
EFE
Operarios de Forxa Chago retiraban esta mañana las vallas metálicas de la iglesia de Santa Lucía

Los forjadores que renovaron la catedral de Santiago restauran las vallas de la iglesia de Santa Lucía
Abel Peña
Campo de golf de la Torre

El Ayuntamiento de A Coruña licita la gestión del campo de golf por más de 9,2 millones
Abel Peña
chucrut2

A Coruña disfrutará del mejor sándwich de España en su punto más fotografiado
Guillermo Parga