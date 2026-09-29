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España

Madrid da 48 horas al Gobierno para desmantelar la acampada de Sol o irán a los tribunales

Efe
29/09/2026 13:37
Acampada en Sol para protestar por el precio de la vivienda
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EFE
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La Comunidad de Madrid ha dado 48 horas para que la Delegación del Gobierno desmantele la acampada "ilegal" de la Puerta de Sol en protesta por la situación de la vivienda y el desahucio de Maricarmen, o de lo contrario acudirá a los tribunales, incluida la vía penal contra el delegado del Gobierno.

"La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol", ha defendido en una rueda de prensa en la sede del Gobierno regional el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, quien ha acusado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de no estar haciendo "absolutamente nada".

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