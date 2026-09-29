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España

Los socios del Gobierno logran un acuerdo para las medidas del decreto sobre vivienda

Efe
29/09/2026 11:19
MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón
Acampada vivienda en Madrid
EFE
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 Los socios del Gobierno de coalición han logrado un acuerdo sobre las medidas que incluirá el real decreto en materia de vivienda y que será aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Fuentes de Moncloa y de Sumar han informado de ese acuerdo, sin concretar los detalles del mismo, tras unas negociaciones que se han prolongado durante la noche y que han hecho que la reunión del Consejo de Ministros comenzara con una hora de retraso.

Ambas partes aseguran que las medidas que incluirá el real decreto dan respuesta a las demandas de la ciudadanía y servirán para avanzar en derechos.

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