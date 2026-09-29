Los socios del Gobierno logran un acuerdo para las medidas del decreto sobre vivienda

Acampada vivienda en Madrid EFE

Los socios del Gobierno de coalición han logrado un acuerdo sobre las medidas que incluirá el real decreto en materia de vivienda y que será aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Fuentes de Moncloa y de Sumar han informado de ese acuerdo, sin concretar los detalles del mismo, tras unas negociaciones que se han prolongado durante la noche y que han hecho que la reunión del Consejo de Ministros comenzara con una hora de retraso.

Ambas partes aseguran que las medidas que incluirá el real decreto dan respuesta a las demandas de la ciudadanía y servirán para avanzar en derechos.