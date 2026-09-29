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España

El juez rechaza la recusación planteada por Zapatero contra la joyería Yanes

Efe
29/09/2026 12:48
Algunas de las joyas encontradas en el despacho de ZapateroMadrid, 25/05/2026.- Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Algunas de las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero
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El juez que investiga el caso Plus Ultra ha acordado inadmitir la recusación que planteó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero contra la joyería Yanes, a quien pidió apartar de la nueva tasación encargada sobre la joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechaza que haya motivos para que esta joyería sea apartada de la elaboración del informe pericial que encargó.

El juez reprocha a la defensa de Zapatero que se limite a "invocar una supuesta falta de imparcialidad" del director general de la joyería, una alegación que "no permite apreciar, ni siquiera indiciariamente, la existencia de parentesco, amistad, enemistad o interés personal del perito recusado en el resultado del procedimiento".

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