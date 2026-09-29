El Delegado del Gobierno de Ceuta dimite y recuerda que avisó “semanas antes”

Una mujer participa en una manifestación contra la gestión de la crisis de Ceuta EFE

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentó su dimisión ayer. Una decisión que, según el mismo dijo, había tomado ya hace algún tiempo y se la había comunicado al ministro y mando único para la crisis de Ceuta, Ángel Victor Torres. Además, señaló que “semanas antes” ya había avisado al Gobierno central de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para pasar la frontera, recalcó.

El delegado anunció también su dimisión como secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia de la ciudad autónoma. Deja la política, dijo, porque su familia “no se merece esta presión”. Insistió en que desde la Delegación han “sufrido una campaña de rumores, de amenazas” e incluso, añadió, le llegaron a “poner una corona de flores en la puerta”. “Eso también es violencia”, espetó.

Pérez Triano recordó que tiene “unas competencias limitadas” y que él no puede “decidir si se abre una frontera o se despliega al Ejército”. “Es más, semanas antes ya habíamos avisado” al Gobierno central, recalcó.

El ya ex delegado del Gobierno reivindicó también su gestión. “Hemos puesto en marcha el CATE, reforzado las capacidades de Policía, Guardia Civil, Fuerzas Armadas y Juzgados. Hemos pedido que se abrevien al máximo los plazos para que la mayoría de personas que permanecen en nuestra ciudad puedan ser devueltas a Marruecos siempre que no tengan derecho al sistema de protección internacional. También propusimos que se reformase la ley de extranjería, pese a ser conscientes de la situación parlamentaria que atraviesa España en estos momentos.

Hemos conseguido el desplazamiento a Ceuta de personal de la Oficina de Asilo y Refugio y la habilitación de recursos que han permitido retirar de las calles a más de 6.000 personas”.

Triano también está convencido de que Ceuta “saldrá adelante”. “Lo hará unida, y es necesario aplicar políticas de Estado, pero no por ello puede permitirse que haya quien trate de aprovechar estos momentos en beneficio propio. Se puede tolerar la crítica, pero no las amenazas ni los insultos ni el acoso personal que han sufrido también mi familia, amigos y compañeros de partido. Ellos no merecen que yo continúe al frente”.

Pidió “todo el apoyo del mundo para el próximo delegado del Gobierno”, recalcando que esta ciudad le “duele desde la Cabililla hasta el Hacho –las dos localizaciones de Ceuta más separadas entre si– y que es tan española como Zamora o Toledo. Ha sido un honor servir a Ceuta y España”, dijo.

El exalcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) David de la Encina (PSOE) se perfila como sucesor de Pérez Triano. Según fuentes del PSOE, desde el Gobierno ya comunicaron a De la Encina que el Consejo de Ministros tiene previsto nombrarle hoy tras estudiar “varios perfiles” que encajaran en el puesto.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la “invasión” de Ceuta tras la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. El grupo popular dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Aplauso a Vivas

“El Gobierno lo sabía y lo tapó, y se tiene que saber. No actuó y se tiene que saber”, declaró Feijóo ante la Junta Directiva Nacional de PP, máximo órgano de partido entre congresos, que comenzó con una prolongada ovación al presidente ceutí, Juan Vivas, por su actuación durante esta crisis.

Feijóo acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de dejar “a los pies de los caballos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y de seguir “dedicando más recursos a la regularización masiva que a Ceuta”. Además, preguntó de nuevo al jefe del Ejecutivo si habló con el rey de Marruecos y recalcó que si no lo hizo debe aclarar por qué.

Por todo ello, avanzó que el PP va a crear una comisión de investigación en el Senado “para saber cómo ocurrió la invasión en Ceuta, cómo se respondió a ella y cómo se puede evitar” para que “no vuelva a repetirse”. A su entender, lo ocurrido en Ceuta será “la guinda” para “decir basta” y “apostar por el cambio”.

Mientras, la Comisión de Industria y Turismo del Senado aprobó ayer una moción del PP, que apoyó Vox “sin ningún tipo de reserva”, para pedir al Gobierno que incremente la dotación de cuatro millones de euros que asignó a las empresas de hostelería y turismo de Ceuta.

El PP considera que el Ejecutivo debería adecuar dicho incremento a la magnitud de las pérdidas acreditadas por la Cámara de Comercio de Ceuta, garantizando al mismo tiempo que las ayudas se tramiten con la máxima agilidad y ampliando su cuantía cuando la evolución de la actividad económica así lo haga necesario y sin subordinar la disponibilidad de los nuevos recursos a la justificación previa de los tramos ya aprobados.

Plan extraordinario

La iniciativa aprobada también insta al Gobierno a aprobar, en coordinación con la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Cámara Oficial de Comercio y las organizaciones representativas del sector, un plan extraordinario de recuperación turística de Ceuta, dotado presupuestariamente, con actuaciones, objetivos, indicadores y calendario definidos, dentro de un paquete con otras cuatro medidas.

El senador del PP Agustín Almodóbar sostuvo que el sector turístico de Ceuta “se siente abandonado por el Gobierno” y subrayó que la demanda turística se desplomó alrededor de un 90 por ciento desde la “invasión” de julio, mientras que la facturación de los alojamientos hoteleros y la hostelería y restauración ha retrocedido en torno a un 50 por ciento y la de las agencias de viajes del 37,5%.

El PSOE se abstuvo en la votación con el argumento de que el PP no tiene “voluntad de colaboración” para resolver el problema de Ceuta, sino que solo busca obtener “rentabilidad política” del mismo. La comisión aprobó también –con los únicos votos a favor del PP y Vox– instar al Gobierno a promover planes de impulso y promoción del turismo cultural histórico-militar.