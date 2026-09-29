Aprobado el decreto con la renovación automática de los contratos de alquiler

Una mujer observa los precios en una inmobiliaria Quintana

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que contiene "solo" la medida de la renovación automática de los contratos que lleva desde el viernes exigiendo la Confederación de Sindicatos de Inquilinas -y por extensión Sumar-, según han señalado a EFE fuentes conocedoras del texto.

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El otro decreto sobre vivienda que también ha aprobado este martes el Gobierno incluye el resto de medidas acordadas con los grupos, incluida la regulación del alquiler de habitaciones, que hasta hace unas horas había quedado fuera del texto.