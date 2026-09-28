Maricarmen podrá volver a casa después de alcanzar un acuerdo con Urbagestión

La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid EFE

Representantes de Maricarmen y Urbagestión han alcanzado este lunes un acuerdo para que la octogenaria pueda regresar a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que residió durante 70 años y de la que fue desahuciada el pasado miércoles.

El acuerdo, pendiente de convalidación por parte de Maricarmen, se ha producido tras más de cuatro horas de reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid).

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En el encuentro también ha participado el Sindicato de Inquilinas, que había pedido estar presente en las negociaciones y ha afirmado que la acampada en la Puerta del Sol continuará.

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Esta cita tuvo lugar después de que el Ayuntamiento de Madrid rechazara el pasado jueves una propuesta de Urbagestión para que la octogenaria, que cuenta con un 50% de discapacidad pudiera regresar a su hogar. Una solución que resultaba inviable al no cumplir con "los requisitos legales recogidos en las bases" del programa Reviva, ni tampoco con otros programas de compra de vivienda.