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España

Maricarmen podrá volver a casa después de alcanzar un acuerdo con Urbagestión

Europa Press
28/09/2026 21:45
MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.
 La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal  acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid
EFE
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Representantes de Maricarmen y Urbagestión han alcanzado este lunes un acuerdo para que la octogenaria pueda regresar a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que residió durante 70 años y de la que fue desahuciada el pasado miércoles.

El acuerdo, pendiente de convalidación por parte de Maricarmen, se ha producido tras más de cuatro horas de reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid).

MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón

Decenas de personas acampan en la Puerta del Sol para protestar por la crisis de vivienda

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En el encuentro también ha participado el Sindicato de Inquilinas, que había pedido estar presente en las negociaciones y ha afirmado que la acampada en la Puerta del Sol continuará.

MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Urbagestión plantea al Ayuntamiento una propuesta para que Maricarmen vuelva a su vivienda

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Esta cita tuvo lugar después de que el Ayuntamiento de Madrid rechazara el pasado jueves una propuesta de Urbagestión para que la octogenaria, que cuenta con un 50% de discapacidad pudiera regresar a su hogar. Una solución que resultaba inviable al no cumplir con "los requisitos legales recogidos en las bases" del programa Reviva, ni tampoco con otros programas de compra de vivienda.

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