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España

Un hombre mata a su pareja en Sevilla y se entrega a la Guardia Civil tras horas atrincherado

Efe
27/09/2026 14:53
Asesinato mujer en La Campana, Sevilla
La mujer fue trasladada al centro de salud, donde falleció poco después
EFE
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El supuesto autor de la muerte a puñaladas de su pareja, una mujer de 47 años, en La Campana (Sevilla) se ha entregado este domingo a la Guardia Civil después de permanecer atrincherado durante horas en su vivienda de esta localidad.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, este hombre, de 56 años, salió de la vivienda en la mañana de este domingo tras las labores de mediación de los agentes de la Guardia Civil.

El hombre, bajo custodia de la Guardia Civil, ha sido atendido inicialmente en el lugar de las importantes lesiones que se ha infligido y posteriormente trasladado en helicóptero a un centro hospitalario.

Toscano ha explicado que el apuñalamiento se registró sobre las 22:40 horas del sábado en la vía pública, y cuando llegaron los agentes vieron a una mujer con heridas de arma blanca.

La mujer fue trasladada al centro de salud, donde falleció poco después.

La Guardia Civil inició una investigación en la que "la principal hipótesis" era un posible asesinato por violencia de género, extremo que deberá ser confirmado por la Delegación Especial Contra la Violencia de Género, ha señalado el subdelegado de Gobierno.

Después de apuñalar a su pareja, el hombre se atrincheró en su vivienda y la Guardia Civil montó un operativo, con agentes especializados, para que depusiera su actitud, algo que se ha conseguido en torno al mediodía de este domingo, cuando se entregó.

El detenido ha sido trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario para ser atendido de las heridas que se ha infligido, entre ellas alguna en el cuello.

Toscano ha señalado que son 38 ya las mujeres asesinadas por violencia de género en España durante este año, y esta sería la segunda en la provincia de Sevilla.

"Estamos ante una nueva tragedia que nos recuerda que tenemos que seguir trabajando desde todas las administraciones con todos los recursos disponibles y con la máxima coordinación para proteger a las mujeres y combatir esta violencia", ha destacado el subdelegado.

Toscano ha llamado a que "cualquier persona que tenga conocimiento de cualquier acción que pueda suponer un menoscabo de cualquier mujer por razón de género lo ponga en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que la víctima tenía un hijo con su agresor y que ella figuraba en el sistema Viogen pero por una pareja anterior.

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