El PP propone acabar con las zonas tensionadas y avales de hasta el 100% para la compra de vivienda de jóvenes

Pisos en A Coruña El Ideal Gallego

El Partido Popular ha incluido en su decálogo económico medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la creación de condiciones para construir un millón de casas en cuatro años, la eliminación de las zonas tensionadas, avales públicos de hasta el 95% o el 100% para jóvenes y reducciones fiscales de hasta el 60%, con un ahorro estimado de entre 21.000 y 26.000 euros.

La formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha planteado un decálogo de reformas económicas ante la "pérdida del poder adquisitivo de las familias, la inflación constante, la fuerte subida de impuestos y la no actualización de la tarifa del IRPF o la pérdida de productividad y competitividad".

Ante la "incapacidad e incompetencia" en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP considera que la economía y los españoles necesitan un impulso reformista que ponga todos los recursos disponibles al servicio de los ciudadanos, las familias y las empresas.

Por ello, ha publicado un decálogo de medidas económicas que incluye acciones en materia de vivienda. El PP aboga por crear las condiciones para construir un millón de viviendas en 4 años, ofrecer seguridad jurídica a propietarios e inquilinos, acabar con las zonas tensionadas, una Ley antiokupación o agilizar los trámites administrativos favoreciendo el silencio positivo.

Además, aboga por impulsar medidas fiscales para los jóvenes, mediante una hucha hogar o avales públicos hasta el 95% o el 100% y reducciones de impuestos de hasta el 60% con un ahorro fiscal que alcanzaría entre 21.000 y 26.000 euros.

También se propone un 'IVA 0' a los alimentos básicos -pescado, carne, leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras y conservas-. Bajada del 21% al 10% del IVA a la energía y eliminación del IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euro e incremento de las ayudas al gasóleo y los fertilizantes de forma real hasta el límite que permite la Comisión Europea y tramitación ágil.

Asimismo, se plantea duplicar el mínimo por descendientes en el IRPF, de tal manera que en una familia con dos hijos el ahorro superaría los 400 euros desde agosto a final de año. Actualización de la tarifa estatal del IRPF para adecuarla a la inflación.

EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS CENTRALES NUCLEARES

En energía, el PP apuesta por la extensión de la vida útil de las centrales nucleares mediante la derogación del calendario de cierre nuclear y garantizando la rentabilidad de las centrales o la supresión del impuesto de generación eléctrica. Cabe recordar, no obstante, que el Gobierno ya ha planteado una hoja de ruta para la desaparición progresiva de este tributo, tras años de rechazo de empresas y consumidores.

Otro de los puntos del plan del PP aborda medidas concretas para autónomos, como la exención del IVA a quienes facturan menos de 85.000 euros; una 'tarifa cero' para nuevos autónomos; no pagar cotizaciones un año por el primer empleado contratado; no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave; facilidades para trabajar después de la edad de jubilación o la exención de cuotas durante dos años tras la paternidad y maternidad.

Por último, propone invertir unos 300.000 millones de euros para cambiar la situación de las infraestructuras y el impulso de un Plan Nacional del Agua que evite inundaciones, provea del agua necesaria y contemple un plan renove específico de mantenimiento de presas, con una inversión que podría alcanzar los 100.000 millones de euros hasta 2035.