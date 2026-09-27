Ceuta recupera la zona del litoral tras el desalojo de migrantes junto a la desaladora

La policía realiza una operación en la playa para desalojar asentamientos cerca desaladora EFE

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha limpiado domingo la zona del litoral próxima a la planta desaladora después de que la Policía Nacional haya trasladado esta mañana hasta otro lugar a los centenares de migrantes que se encontraban allí.

Según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos está procediendo a la retirada de los restos acumulados en las distintas cabañas realizadas por los migrantes.

Asimismo, se está llevando a cabo la limpieza de la zona desalojada próxima a la planta desaladora.

La Consejería tiene previsto ejecutar un vallado perimetral del área con la intención de evitar que puedan producirse nuevos asentamientos en el espacio más próximo a una infraestructura crítica como es la planta desalinizadora.

Este aspecto fue acordado en la reunión que mantuvo el vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez (PP), con el secretario de Estado de Medio Ambiente para dar protección a la desaladora.