Miles de personas apoyan a Ceuta y exigen elecciones ya

-La manifestación de este sábado a su paso por las calles del centro de Madrid Rodrigo Jiménez (Efe)

Unas 20.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, participaron este sábado en la segunda ‘Marcha por la Dignidad’ en Madrid para denunciar la gestión del Gobierno en la crisis en Ceuta y pedir la convocatoria de elecciones generales con garantía de que “serán limpias” ante la “creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral”.

La marcha, convocada por Sociedad Civil Española (SCE), entidad que aglutina a más de 150 asociaciones civiles, se desarrolló sin ningún incidente entre la plaza de Cibeles y el Arco de la Victoria, en Moncloa, donde concluyó. Una barrera policial impidió el paso de un reducido grupo de manifestantes hacia el palacio de La Moncloa.

Los organizadores aseguraron que unas 180.000 personas participaron en la protesta. En la manifestación, custodiada por un amplio dispositivo policial, participaron el líder de Vox, Santiago Abascal, y dirigentes del Partido Popular (PP) con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.

Los asistentes corearon cánticos contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente Pedro Sánchez, mientras portaban banderas de España y de Ceuta y carteles que exigían la dimisión inmediata de ambos y la convocatoria de elecciones generales ante lo que denominan “podredumbre sistemática”.

Los datos de la Delegación del Gobierno en la capital cifran en 20.000 los asistentes a la marcha

El líder de Vox afirmó que el Gobierno “no ha hecho nada” desde que se produjo la entrada de los migrantes a finales de julio para arreglar la situación de Ceuta más que decirle a sus habitantes que “tienen que acostumbrarse a una realidad estructural”.

En este contexto, Abascal proclamó su “desconfianza” ante “cualquiera de las acciones” de un Ejecutivo que, a su juicio, “obedece a los intereses de Marruecos”. “No sabemos el tiempo que va a durar la situación. Lo que sí sabemos es que cada vez hay más problemas en Ceuta”, prosiguió, tras volver a acusar al Gobierno de seguir “promoviendo la invasión migratoria”.

Además, se mostró convencido de que el Gobierno no sabe realmente cuántos migrantes menores hay solos en la ciudad autónoma “porque no ha hecho las pruebas de edad” y porque “mienten en todas partes”.

En todo caso, el líder de Vox reiteró que lo que hay que hacer con estos niños y adolescentes que “han entrado irregularmente” en España es “mandarlos con sus padres a Marruecos”, un país que, recordó, dijo que quiere su retorno.

El secretario general de los populares aseguró, por su parte, que en España no hay un Gobierno serio, sino un Ejecutivo que está centrado en defenderse ante los casos de corrupción que le asedian y que “ha delinquido para tapar sus propios delitos”.

En su opinión, en la crisis de Ceuta ha habido “una responsabilidad evidente” del Gobierno. “Ha habido una dejación de funciones, una negligencia máxima, porque sabía lo que iba a pasar y no actuó. Y lo sabían porque había informes previos que lo advertían”, subrayó en la protesta Miguel Tellado.

Manifiesto

En el manifiesto de esta movilización se pidió “la convocatoria inmediata de elecciones generales para que el pueblo español manifieste su voluntad libremente”.

“Acabemos en las urnas con Pedro Sánchez y enviemos a su régimen podrido al basurero del olvido del que nunca vuelva a salir. Nos va en ello nuestra Nación y nuestro futuro”, afirmaron los convocantes en el texto.

Además, reclamaron “garantía” de que las elecciones serán limpias y de que “no habrá adulteración del censo”, ante la “creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral mediante maniobras torticeras”, en alusión a las nacionalizaciones de la denominada como ley de nietos.

En tercer lugar, abogaron por el inicio “sin más dilación en el Congreso del procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente del Gobierno por traición y por atentado contra la seguridad del Estado”.

Se trata de una petición que ha venido realizando Vox en las últimas semanas, tras su gestión de la crisis de Ceuta, pero que el PP ha rechazado hasta ahora, remitiéndose al procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional.

Los convocantes de esta marcha consideran que “los ceutíes y también los melillenses necesitan respuestas contundentes y urgentes”. “Nos dan cada día un valioso ejemplo luchando por su tierra y por sus familias con dignidad y coraje”, añadieron.

Por eso, en el manifiesto piden “la aplicación inmediata del instrumento legal procedente para la militarización de la plaza y la expulsión a Marruecos de la totalidad de los invasores”.

“Para secundarles en su combate contra la invasión de su ciudad nuestra próxima cita será en Barcelona el 12 de octubre, Fiesta Nacional y de la Hispanidad”, agregaron.