El Boletín Oficial del Estado publica la jubilación forzosa por edad del juez Peinado antes de cumplir los 72 años

El juez Juan Carlos Peinado, en el centro, en una corrida de toros Efe

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábadola jubilación forzosa por edad del juez Juan Carlos Peinado, un día antes de cumplir 72 años, y con una carrera marcada en su etapa final por investigar y enviar a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

La publicación por parte del BOE de la orden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que declara la jubilación forzosa por edad de Peinado llega un día después de que el juez pasara su último día en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

Previamente, durante esta semana ha gozado de tres días de permiso una vez dictó el pasado lunes su última decisión: el auto de apertura de juicio por presunto tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y su asesora.

Cierra su carrera con el fin de la instrucción del caso de la esposa del presidente del Gobierno

En estos dos años y medio, en los que pidió permiso para extender su jubilación hasta el máximo legal, Peinado ha pasado por la Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia –al que pidió imputar sin éxito–, ha llegado a imputar a siete personas, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, y ha investigado cinco delitos.

Con decisiones controvertidas como las citaciones en sábado, domingo o Miércoles Santo, Peinado recibió reveses, pero también avales de la Audiencia de Madrid, que ha ratificado que el juicio a Begoña Gómez sea ante un jurado.

Desconocido por el público

Aunque conocido en el entorno judicial de Madrid, Peinado era un desconocido para el gran público hasta que la denuncia de Manos Limpias contra Gómez llegó a sus manos en abril de 2024.

Ese caso ha marcado la recta final de su carrera en la judicatura, a la que llegó tarde, con 40 años, tras ejercer como abogado y como secretario del Ayuntamiento de varios municipios madrileños.

Se jubila como juez de instrucción del juzgado 41 de Madrid, de plaza de Castilla, donde lleva la última década. Antes pasó por juzgados de localidades de Ávila, Toledo, Albacete y Madrid, según fuentes jurídicas.

Desde el 41 ha llevado otros casos conocidos como el del triple crimen en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera en 2016 –que acabó juzgado en Venezuela–, o una demanda, ya archivada, contra los concejales Pablo Soto y Guillermo Zapata por mensajes ofensivos en redes sociales en 2015.

Abrió incluso diligencias contra el exfutbolista Raúl González Blanco por presunta ocultación de patrimonio y fue sonada la imputación, en 2019, de periodistas por presunta revelación de secretos vinculada al sumario de los Comités de Defensa de la República (CDR), ya archivada.

Una causa contra un cargo de la empresa municipal de transportes de Madrid (EMT) acabó archivada tras agotarse el plazo de instrucción, y también ha investigado el supuesto hackeo de los correos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o una denuncia de Hazte Oír contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por la paralización de un autobús reivindicativo.

Al final de su carrera, Peinado ha recibido varias querellas por prevaricación y también quejas ante el CGPJ, como la del ministro Félix Bolaños, en el contexto de su investigación a Begoña Gómez, pero ninguna ha prosperado.