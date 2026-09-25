Bolaños acusa al CGPJ de buscar la "impunidad total" del juez Peinado

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisión que le denegó el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado y ha acusado al CGPJ de intentar lograr "la impunidad total del denunciado".

El titular de Justicia ha presentado este jueves un recurso con el que pretende conseguir acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado -que le fue denegado en su día- para poder ejercitar las acciones legales que me corresponden.

"La eventual negativa a este derecho de acceso a la documentación, legalmente reconocido, solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado", advierte el ministro en el texto adelantado por 'El País' y al que ha tenido acceso EFE.

En el mes de agosto, cuando el titular de Justicia conoció que el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ había decidido archivar sus quejas contra el juez Peinado, el ministro solicitó al Consejo disponer de todo el expediente para poder impugnar fundadamente esta decisión.

El Consejo le denegó el acceso a esta información y, como consecuencia, el ministro tuvo que presentar el recurso de alzada sin elementos de juicio que considera imprescindibles para su defensa.

En su recurso, Bolaños indica que desconocía, entre otras cosas, la fecha en la que el CGPJ comunicó a Peinado la denuncia presentada por el ministro, algo relevante para esclarecer si, cuando elevó la exposición razonada, éste sabía que el ministro le había denunciado.

Tampoco conocía la información sobre la investigación que realizó el CGPJ sobre las filtraciones denunciadas. En este sentido, y teniendo en cuenta que las resoluciones filtradas estaban en conocimiento de muy pocas personas, Bolaños ve imprescindible saber si el CGPJ llevó a cabo una actividad investigadora suficiente para esclarecer los hechos y determinar o, en su caso, descartar, la responsabilidad del juez Peinado en una posible revelación de secretos.

Bolaños considera que conocer estos datos resultan esenciales para el ejercicio de su derecho de defensa y que, al denegarle el acceso a ello, se le ha provocado una "indefensión real y efectiva".

Denuncia un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia

Además, el ministro traslada al CGPJ su desconcierto por los tiempos con los que se ha tramitado su denuncia inicial y su posterior recurso.

"La radical disparidad entre los tiempos de tramitación solo admite, en apariencia, dos posibles explicaciones: o la tramitación de la denuncia del señor Peinado fue demorada innecesariamente durante más de catorce meses, o mi recurso ha sido objeto de una aceleración extraordinaria para ser resuelto en unos días".

Denuncia que durante 427 días, un expediente referido a hechos de "escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia".

Sin embargo -continúa- "cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia".

"La conclusión que desgraciadamente se desprende es que durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él. Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia".

Para el ministro de Justicia, se trata de una apariencia particularmente dañina, "pues alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial".