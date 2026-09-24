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España

Urbagestión Desarrollo e Inversión SL denuncia al Sindicato de Inquilinas por coacción

Efe
24/09/2026 17:43
Maricarmen, de 87 años (c) tras ser desahuciada este miércoles de su vivienda
Maricarmen, de 87 años tras ser desahuciada este miércoles de su vivienda
EFE
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Los propietarios del piso de Maricarmen, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL presentó el pasado enero una querella criminal contra el Sindicato de Inquilinas de Madrid por presuntos delitos de coacción, revelación de secretos y derecho al honor.

Esta información llega después de la presión popular que el Sindicato de Inquilinas ha ejecutado contra Urbagestion SL, socimi propietaria del piso del que fue desahuciada ayer Mari Carmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 años residiendo en el inmueble y a la que intentaron subir la renta de 500 euros mensuales a 1.650.

Como se muestra en la querella, Urbagestión SL ha denunciado que el sindicato "inició una agresiva campaña para intentar paralizar el lanzamiento de doña Mari Carmen".

Maricarmen, de 87 años (c) tras ser desahuciada este miércoles de su vivienda

Ejecutado en Madrid el desahucio de una mujer de 87 años

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La sociedad también recrimina que el sindicato publicara en su cuenta de Instagram su correo electrónico, los nombres de los administradores solidarios de la mercantil y la imagen del propietario de Urbagestión SL, Fernando Alonso Fuentes.

Critican la denominación "fondo buitre"

De este modo, la mercantil considera que el sindicato ha llevado a cabo acciones de "acoso" al hacer uso indebido de la imagen y la información de Fernando Alonso Fuentes, además de aducir haber sido víctima de "injurias".

Como compensación, la sociedad exige que el Sindicato de Inquilinas de Madrid pida perdón por escrito y abone 10.000 euros como indemnización por daños y perjuicios y gastos ocasionados.

Fuentes del sindicato han explicado que ambas partes acudieron a un acto de conciliación. "No hubo acuerdo porque no nos vamos a retractar de qué son unos buitres, como se ha demostrado con el desahucio", reivindican.

Actualmente, se encuentran esperando a que se haga pública la fecha del juicio.

MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Maricarmen, la mujer desahuciada de 87 años, sigue en el hospital "en observación"

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