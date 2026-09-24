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España

Torres traslada a unas vecinas de Ceuta que hará "todo lo posible" por desalojar las playas antes del 15 de octubre

Europa Press
24/09/2026 16:55
Amanecer este domingo en la playa de Benítez en Ceuta
Amanecer en la playa de Benítez en Ceuta
EFE
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El coordinador del Mando Único para la gestión de la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a hacer "todo lo posible" para que las playas de la ciudad queden desalojadas de personas antes de mediados de octubre.

Así se lo ha trasladado este miércoles a un grupo de cinco vecinas ceutíes con las que se ha reunido durante alrededor de media hora en la sede de la Delegación del Gobierno, según fuentes oficiales.

Uno de los puntos en los que más han incidido las ciudadanas ha sido la necesidad de que los ceutíes recuperen sus playas tras construirse un poblado chabolista tanto en la del Trampolín como en una parte de la de Benítez, donde se estima que viven más de 3.500 migrantes en situación irregular.

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El encuentro se ha producido después de la reunión del Comité de Situación de la crisis y de la rueda de prensa ofrecida por Torres en la Delegación. Las mujeres se habían desplazado hasta la plaza de los Reyes, a las puertas de la sede gubernamental, conocedoras de que el ministro se encontraba en el interior, con la intención de solicitarle personalmente una reunión.

A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones con responsables del Gobierno central, Torres ha accedido a recibirlas y les ha permitido entrar en la Delegación para mantener un encuentro en el que las vecinas han podido trasladarle directamente sus preocupaciones sobre la situación que atraviesa la ciudad.

Durante la conversación, las mujeres le han preguntado expresamente cuándo podrían volver a disfrutar de las playas sin presencia de personas instaladas en ellas. Según fuentes oficiales, Torres les ha trasladado que tratará de que sea "lo antes posible" y, ante la referencia a mediados de octubre, ha asegurado que hará "todo lo posible" para que para entonces no queden personas en las playas.

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Las mismas fuentes han señalado que el ministro se ha comprometido a intentar alcanzar ese objetivo en su condición de autoridad funcional para la resolución de la crisis, aunque también ha explicado a las vecinas las dificultades legales y operativas que condicionan las actuaciones de las administraciones.

Las mujeres han agradecido especialmente la "cercanía" mostrada por el ministro al aceptar reunirse con ellas y escuchar directamente sus demandas. Torres, por su parte, les ha explicado que su presencia en Ceuta responde precisamente a su responsabilidad como autoridad funcional encargada de coordinar la respuesta del Estado ante la crisis.

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Hasta ahora, entre los miembros del Gobierno central que han mantenido contacto directo con ciudadanos durante sus visitas a Ceuta destacan la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la titular de Educación, que mantiene además contacto con madres de alumnos de la ciudad.

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