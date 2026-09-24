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España

Sánchez resalta en la ONU la españolidad de Ceuta y su respuesta a la crisis migratoria

Efe
24/09/2026 10:40
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez
EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resaltó este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que Ceuta es una "ciudad española" y elogió la respuesta que sus ciudadanos están dando a una de las mayores crisis migratorias de los últimos años respondiendo con decencia y legalidad.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU con motivo del inicio de su 81 periodo de sesiones, Sánchez reivindicó los principios que defiende su Gobierno y a los que dijo que no renuncia ante situaciones como la que está sufriendo la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

NUEVA YORK, 22/09/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, antes de su reunión en el marco de la apertura del 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, este lunes en Nueva York. EFE / Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa. ***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

Sánchez asegura que el control de Marruecos falló en Ceuta y por eso pide respuestas

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Una situación de esa "ciudad española" en la que lamentó que la desigualdad, la desesperación y la desinformación hayan alimentado esa crisis migratoria.

"En momentos así, la tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad, pero España no va a hacerlo, y tampoco Ceuta", aseguró.

Para el presidente del Gobierno, sus ciudadanos están demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos.

De esa forma, expresó su convicción de que España y Ceuta saldrán más fuertes tras su respuesta a esta situación.

Sánchez no hizo ninguna referencia a Marruecos, país del que sí habló en rueda de prensa previa a su intervención destacando la colaboración que está teniendo aunque reconociendo el fallo que hubo en los controles fronterizos durante la entrada masiva de personas. 

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