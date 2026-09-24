Sánchez resalta en la ONU la españolidad de Ceuta y su respuesta a la crisis migratoria

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resaltó este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que Ceuta es una "ciudad española" y elogió la respuesta que sus ciudadanos están dando a una de las mayores crisis migratorias de los últimos años respondiendo con decencia y legalidad.

En su intervención ante la Asamblea General de la ONU con motivo del inicio de su 81 periodo de sesiones, Sánchez reivindicó los principios que defiende su Gobierno y a los que dijo que no renuncia ante situaciones como la que está sufriendo la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

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Una situación de esa "ciudad española" en la que lamentó que la desigualdad, la desesperación y la desinformación hayan alimentado esa crisis migratoria.

"En momentos así, la tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad, pero España no va a hacerlo, y tampoco Ceuta", aseguró.

Para el presidente del Gobierno, sus ciudadanos están demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos.

De esa forma, expresó su convicción de que España y Ceuta saldrán más fuertes tras su respuesta a esta situación.

Sánchez no hizo ninguna referencia a Marruecos, país del que sí habló en rueda de prensa previa a su intervención destacando la colaboración que está teniendo aunque reconociendo el fallo que hubo en los controles fronterizos durante la entrada masiva de personas.