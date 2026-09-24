Rodríguez dice que desahucio de Maricarmen ha acercado posiciones de grupos sobre el decreto de vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado este jueves que el desahucio de Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años desahuciada este miércoles, ha "removido la conciencia" de los grupos políticos y "ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas" en las negociaciones para aprobar el decreto de vivienda.

Así lo ha expresado Rodríguez en una entrevista en el programa Malas Lenguas de TVE, donde ha declinado responder a si dicho decreto se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, como ha pedido su socio en el Gobierno Sumar, pero ha indicado que el compromiso de los grupos es "poderlo aprobar lo antes posible".

"Yo sé que no se entiende", ha subrayado al explicar que el Gobierno podría "aprobarlo mañana" pero que sin el apoyo del resto de grupos en el Congreso este decreto no se convertirá en ley y no se habrá "conseguido nada". Además, ha expresado que existe "mucho más consenso social que consenso político" en cuanto a esta problemática.

A Coruña con Maricarmen: centenares de personas muestran su rechazo a su desahucio Más información

La ministra ha recalcado que el real decreto aborda el problema de la vivienda de "manera estructural", abarcando desahucios, movilización de vivienda vacía, la construcción de vivienda pública o la intervención en los pisos turísticos, entre otros temas, pero ha comentado que los desahucios es "curiosamente" uno de los aspectos donde encuentran más "escollos" y "diferencias" en el Congreso.

Por eso, Rodríguez se ha mostrado confiada en que "el dolor" vivido por el desahucio de Maricarmen haya contribuido a esa parte esté "más superada".

La titular de vivienda también ha señalado que su Ministerio estuvo trabajando con Naciones Unidas "hasta el último minuto" para poder evitar el expediente a la jueza y paralizar el desahucio de Maricarmen.

Ejecutado en Madrid el desahucio de una mujer de 87 años Más información

No obstante, ha indicado que esto "no hubiera sucedido" si el Parlamento, a principios de año, hubiera convalidado la paralización de los desahucios que el Gobierno planteó en dos ocasiones. "Siento que la gente sienta impotencia", ha señalado, añadiendo que cree que este desahucio se podría haber evitado "con una decisión distinta de la jueza", "si la propiedad -Urbagestión- hubiera llegado a un acuerdo" y "mucho antes" si se hubiera logrado el acuerdo en el Congreso.

Por eso, ha dicho que este caso ha "visibilizado dramáticamente lo peor de esta crisis de vivienda" y espera que haga "reflexionar a todos", además de que "lo más importante" ahora es llegar a un acuerdo.

Asimismo, ha afeado que algunas comunidades autónomas no apliquen la ley de vivienda y ha aseverado que sus discrepancias "no están con Sumar ni con los partidos de izquierdas, sino con esa derecha que está apoyando el mercado salvaje y que no está atendiendo a las personas que lo necesitan".