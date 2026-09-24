Paralizado el desahucio previsto para el viernes de una mujer enferma con un cáncer terminal

Varios centenares de personas se manifiestan tras el desahucio de Maricarmen en Madrid EFE

El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ha informado de la paralización del desahucio previsto para mañana de una mujer enferma en Granadilla de Abona (Tenerife) tras una solicitud al juzgado para que procediera a la suspensión temporal del lanzamiento después de que el Ayuntamiento elaborara un informe de vulnerabilidad social.

El Sindicato de Inquilinas ha celebrado esta suspensión temporal, pero ha alertado de que hay otros muchos casos y de que "no es normal" que para evitar que una persona sea desahuciada haya que activar una movilización, llamar a las instituciones, conseguir cobertura mediática y que activistas tengan que poner "su cuerpo, su tiempo y su energía para impedir que una persona vulnerable termine en la calle".

El equipo de trabajadores sociales del Icavi continuará las labores de coordinación con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona para acompañar a esta familia y tratar de alcanzar una solución habitacional, ha indicado el Instituto en un comunicado.

Señala que el Gobierno de Canarias cuenta con el programa Canarias Pro-Hogar para atender a personas y unidades familiares con vulnerabilidad en riesgo de desahucio o lanzamiento que incluye mecanismos de intervención y acompañamiento para a evitar la pérdida de la vivienda y, cuando esto no sea posible, facilitar una alternativa habitacional.

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El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha celebrado la suspensión temporal del desahucio, que considera "una victoria de la organización vecinal y sindical", aunque ha dicho que no pone fin a la lucha.

"Celebramos esta paralización como una victoria de la organización, de la solidaridad vecinal y de la movilización sindical y social", ha señalado el Sindicato de Inquilinas en un comunicado, que subraya que se ha impedido que quedara en la calle una mujer con un cáncer terminal, en tratamiento de quimioterapia y en una situación de extrema vulnerabilidad.

La cobertura del caso por medios de comunicación nacionales y locales "ha permitido poner el foco sobre un caso que nunca debería haber llegado a esta situación y sobre una realidad que afecta a muchas otras personas en Canarias y en el conjunto del Estado español", indican.

No obstante, advierte este sindicato que el problema no está resuelto, puesto que lo que se ha conseguido es ganar tiempo, cuando el problema de la vivienda es estructural.

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"Seguimos sin saber qué alternativa habitacional tendrá esta vecina cuando termine esta prórroga ni qué ocurrirá cuando vuelva a enfrentarse al procedimiento de desahucio", alertan.

Hay otros muchos casos y no todas las familias tienen la posibilidad de conseguir que su caso llegue a los medios, de organizar una concentración o de reunir a decenas de personas ante la puerta de su casa.

"Señalamos directamente la responsabilidad de las administraciones públicas", deben aprobarse medidas que permitan suspender todo tipo de desahucios con máxima efectividad y garantizando la alternativa habitacional adecuada, demandan.