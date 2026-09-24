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España

Más de 7.533 migrantes en Ceuta han retornado a Marruecos desde agosto y se han realizado 2.742 triajes a adultos

El 'mando único' señala que se están "incubando muchísimos expedientes", entre un 30% y un 50% cada semana

Europa Press
24/09/2026 19:06
Varios migrantes duermen en las inmediaciones de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar en Ceuta
Varios migrantes duermen en las inmediaciones de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar en Ceuta
EFE
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y coordinador del 'mando único', Ángel Víctor Torres, ha cifrado este jueves en 7.533 las personas migrantes que han regresado de Ceuta a Marruecos desde comienzos de agosto.

De los más de 7.500 extranjeros en situación irregular que han retornado, 7.099 lo hicieron voluntariamente y 364 a través de expedientes de expulsión, según ha detallado el socialista en una comparecencia ofrecida en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta tras una reunión del Comité de Situación.

El ministro ha aclarado que los expulsados no son migrantes que accedieran a la ciudad durante la entrada masiva, sino con anterioridad. Ha recordado que el plazo de resolución de los expedientes es de hasta 12 semanas, que aún no se han cumplido desde la avalancha, aunque ha asegurado que están "incubando muchísimos, entre un 30% y un 50% cada semana".

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El ministro ha añadido que al día se marchan de vuelta al país vecino entre 150 y 200 personas. En cuanto a los triajes de adultos que se han realizado hasta ahora ha elevado la cifra a 2.742, días después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifrara las filiaciones diarias en unos 105.

Torres ha relatado que el pasado lunes, 36 de los migrantes adultos filiados no solicitaron protección internacional, y ha recordado que en estos casos los agentes de la Policía Nacional proceden a iniciar el expediente de devolución.

En el caso de los menores, ha asegurado que se ha registrado a 2.283 niños y adolescentes, y ha señalado que "cada día se filian más". Marlaska anunció que desde el pasado martes se realiza el triaje a 50 menores diarios.

Integrar Ceuta y Melilla

Torres ha contado que el Gobierno de España ha enviado "las cartas" pertinentes para solicitar oficialmente que Ceuta y Melilla formen parte del Comité Europeo de las Regiones (CdR), y que la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, ha dicho que se celebrará un consejo al respecto.

CEUTA, 18/09/2026.- Traslado de migrantes asentados en la playa de Benítez, este viernes. Las autoridades han iniciado a primera hora de este viernes el traslado de los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta hasta el campamento temporal habilitado en el puerto de la ciudad, con capacidad para unas 1.700 personas. Un amplio dispositivo policial se ha desplegado en torno a las 7:15 de la mañana en ambos asentamientos, donde permanecen adultos y menores desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. EFE/Reduan

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Además, ha reiterado que desde el Gobierno se ha pedido la prolongación de la presencia de Frontex en Ceuta y su inclusión en la Unión Aduanera. "Eso se está comunicando oficialmente. Creo que son reivindicaciones históricas de Ceuta y Melilla y se está dando respuesta a las mismas", ha concluido.

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