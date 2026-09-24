Exdirectivos de Plus Ultra aportan al juez correos con ex altos cargos sobre el préstamo

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez, en el centro Sola EFE

Dos exdirectivos de Plus Ultra han entregado al juez José Luis Calama extensa documentación sobre el préstamo público concedido a la aerolínea en 2021, entre la que figura un correo enviado al ex secretario de Estado Pedro Saura y otras comunicaciones con el exdirector de Participadas de la SEPI José Ángel Partearroyo.

El exdirector de Plus Ultra Julio Martínez Sola y el ex consejero delegado Roberto Roselli buscan con este movimiento contribuir a la acción de la Justicia tras declarar en la Audiencia Nacional a principios de mes y reiterar la versión de que aportaron un escrito acerca de la "pretensión de cobrar" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su amigo Julio Martínez Martínez por mediar presuntamente en dicho préstamo.

Martínez Sola ha entregado al juez un correo que envió el 29 de septiembre de 2020 al entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, en el que "le da traslado del documento remitido a la SEPI como recordatorio de la solicitud de Ayuda al Fondo de Rescate de Empresas Estratégicas". No figura contestación al mismo.

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Roselli, por su parte, a lo largo de más de 600 páginas, aporta varios correos electrónicos mantenidos entre diciembre de 2020 y abril de 2022 con el excargo de la SEPI José Ángel Partearroyo, citado como testigo ante el juez el próximo 19 de noviembre.

Entre los correos, Roselli destaca varios del 28 de noviembre de 2020 en los que "se solicita la lista de acreedores con los que PLUS ULTRA tenía 'deudas relevantes que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal'".

En otros, el excargo de la SEPI daba recomendaciones a Plus Ultra de cara a un requerimiento de subsanación y complemento de su solicitud, indicó observaciones a completar, pidió certificados e información complementaria o, avanzó la certificación de la resolución estimatoria, que también se iba a notificar a través de la sede electrónica, dos días después aprobarse en Consejo de Ministros.

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En sus escritos, a los que ha tenido acceso EFE este jueves, los exdirectivos también entregan al juez José Luis Calama la relación de vuelos realizados por Plus Ultra a China durante la pandemia y varias escrituras notariales.

Una de ellas es con la que Martínez Sola deja de ser accionista mayoritario de Plus Ultra a través de la sociedad Sky Solutions ya que, según dice, tras su "colaboración con esta investigación", "representantes de la SEPI" le exigieron "su renuncia irrevocable".

Según fuentes conocedoras del procedimiento, SEPI exigió apartar a las personas investigadas por el impacto que pudiera tener en los ingresos y por tanto en la garantía de devolución del préstamo.

Por tanto, esta actuación "responde exclusivamente a la defensa del interés de la empresa, la protección de los fondos públicos y la preservación de las condiciones necesarias para el cumplimiento del plan de viabilidad y la devolución de la financiación recibida" porque, recuerdan las fuentes, la Administración tiene siempre una exigencia de cumplimiento ético para todas las ayudas públicas.

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Roselli ha aportado también los movimientos bancarios de cuentas de la aerolínea tras la recepción de la ayuda, en los que figura, por ejemplo, que el 1 de septiembre de 2021 Plus Ultra envió 2 millones de dólares desde España a Andcapital, así como otros tres millones trece días después.

El 31 de enero de 2022 se hace un certificado de depósito en Commonwelth con los fondos que están en Andcapital de 3,9 millones de dólares renovable cada 3 meses; dos días antes se transfirió 1,1 millones de dólares y años después, en enero de 2023, el saldo total de Commonwelth de 4 millones de dólares se dirige a la cuenta de Plus Ultra en Venezuela de Banca Amiga.

Estos dos exdirectivos, además del considerado como presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, anunciaron hace meses su voluntad de colaborar en la investigación abierta por una presunta trama de influencias en torno a la concesión del préstamo público de 53 millones de euros que obtuvo la aerolínea en 2021, en cuyo "vértice" el juez sitúa al expresidente del Gobierno.