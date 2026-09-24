El turismo se desploma en Ceuta, con un 44 % menos de visitantes por la crisis migratoria

Traslado de migrantes asentados en la playa de Benítez EFE

La entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos a finales de julio ha tenido su repercusión en el turismo, con un descenso en el número de visitantes del 44 % durante el mes de agosto, lo que supone la cifra más baja de los últimos cinco años.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los establecimientos hosteleros de Ceuta recibieron un total de 4.017 turistas durante el mes de agosto, lo que supone un 44,4 por ciento menos que en agosto de 2025.

El mayor descenso se aprecia en la llegada de turistas extranjeros -solo 996 personas-, lo que representa un descenso del 68,1 por ciento en comparación con el mes de agosto del pasado año, cuando los alojamientos acogieron a 3.125 personas extranjeras.

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También la incidencia entre turistas residentes en España, al bajar hasta los 3.021 visitantes en agosto de este año frente a los 4.106 del pasado, una caída del 26,4 por ciento.

La cifra es peor si se compara con el periodo entre 2022-2025, cuando los hoteles de Ceuta recibieron una media de 8.046 personas frente a las 4.017 de este año, mientras que en el caso de los extranjeros la media fue de 3.230 viajeros frente a los 996 de este año, un 69,2 por ciento menos.

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Lo que se ha mantenido estable, según el INE, son las pernoctaciones con 14.115 en agosto de este año frente a las 16.990 del año 2025, un descenso del 16,9 por ciento.

Pero esta situación se asocia con la llegada a la ciudad de periodistas, policías, dirigentes políticos y otras personas tras la entrada masiva de migrantes a fines de julio.