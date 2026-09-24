El PP defiende que el espray de pimienta que llevó la diputada gallega Ana Vázquez al Congreso visibiliza el miedo de las ceutíes

La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta EFE

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha evitado este jueves entrar en la polémica por la exhibición de un bote de gas pimienta en el Congreso y ha preferido poner el foco en que es un instrumento que se ha convertido "en el día a día" de muchas mujeres en Ceuta.

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, un día después de que su compañera, la diputada gallega Ana Vázquez, mostrara un bote de gas pimienta durante su intervención en la Cámara Baja con la intención de denunciar la inseguridad que hay en la ciudad de Ceuta, a raíz de la entrada masiva de miles de migrantes procedentes de Marruecos.

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Un incidente por el que fue expulsada del hemiciclo y por el que la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha exigido su dimisión, así como que pida perdón a los ciudadanos por lo que considera una "vergonzosa conducta".

Gamarra ha recordado que el gas pimienta está considerado como un instrumento de autoprotección que puede ir en el bolso de las mujeres y ha pedido poner las cosas "en su justa medida".

Y dicho esto, ha incidido en que si se habla del tema es porque se ha convertido en el día a día de muchas mujeres en Ceuta y en que el PP no va a dejar de denunciarlo. "No las vamos a dejar tiradas", ha señalado.

"Lo importante es que, en una ciudad de 80.000 españoles, las mujeres y los niños utilizan eso en su día a día y no salen a la calle sin él", ha subrayado, antes de añadir que eso "es la mayor demostración del miedo, de la inseguridad y de que esto tiene que resolverse".

La dirigente popular ha asegurado que van a seguir insistiendo en que esto no se puede normalizar porque "lo único" que les importa "es que se resuelva la inseguridad que hay en Ceuta".