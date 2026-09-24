Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El PP defiende que el espray de pimienta que llevó la diputada gallega Ana Vázquez al Congreso visibiliza el miedo de las ceutíes

Efe
24/09/2026 12:47
La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta
La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha evitado este jueves entrar en la polémica por la exhibición de un bote de gas pimienta en el Congreso y ha preferido poner el foco en que es un instrumento que se ha convertido "en el día a día" de muchas mujeres en Ceuta.

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, un día después de que su compañera, la diputada gallega Ana Vázquez, mostrara un bote de gas pimienta durante su intervención en la Cámara Baja con la intención de denunciar la inseguridad que hay en la ciudad de Ceuta, a raíz de la entrada masiva de miles de migrantes procedentes de Marruecos.

La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta

Polémica en el Congreso: expulsada una diputada gallega del PP por llevar un espray de gas pimienta

Más información

Un incidente por el que fue expulsada del hemiciclo y por el que la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha exigido su dimisión, así como que pida perdón a los ciudadanos por lo que considera una "vergonzosa conducta".

Gamarra ha recordado que el gas pimienta está considerado como un instrumento de autoprotección que puede ir en el bolso de las mujeres y ha pedido poner las cosas "en su justa medida".

Y dicho esto, ha incidido en que si se habla del tema es porque se ha convertido en el día a día de muchas mujeres en Ceuta y en que el PP no va a dejar de denunciarlo. "No las vamos a dejar tiradas", ha señalado.

"Lo importante es que, en una ciudad de 80.000 españoles, las mujeres y los niños utilizan eso en su día a día y no salen a la calle sin él", ha subrayado, antes de añadir que eso "es la mayor demostración del miedo, de la inseguridad y de que esto tiene que resolverse".

La dirigente popular ha asegurado que van a seguir insistiendo en que esto no se puede normalizar porque "lo único" que les importa "es que se resuelva la inseguridad que hay en Ceuta". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta

El PP defiende que el espray de pimienta que llevó la diputada gallega Ana Vázquez al Congreso visibiliza el miedo de las ceutíes
EFE
Formoso, durante a visita a Bos Aires

A Deputación da Coruña e a Federación de Asociacións Galegas en Arxentina rexeitan os "intentos de limitar os dereitos dos descendentes da emigración"
Redacción
Operadores de Lituania, durante su visita al puerto de A Coruña

Operadores de Lituania visitan el Puerto de A Coruña
Redacción
Dos cirujanos, en una operación en el Chuac

El hospital de A Coruña sitúa a su unidad de Cardiología entre las mejores del mundo
Noela Rey Méndez