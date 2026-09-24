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España

El PAM sobre crisis de Ceuta: La vecindad impone relación de alto nivel con España

Efe
24/09/2026 20:14
Rabat (Morocco), 24/09/2026.- National Coordinator of the Authenticity and Modernity Party (PAM), Fatima-Zahra Mansouri, attends a press conference in Rabat, Morocco, 24 September 2026, following the release of provisional election results that placed the party first in the country's legislative elections. (Elecciones, Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
Fatima Ezzahra El Mansouri, miembro de la dirección del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), ganador de las elecciones de ayer en Marruecos.
EFE
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"Nuestra relación con España es histórica, profunda y necesaria" y las relaciones bilaterales "deben ser de alto nivel", afirmó este jueves la ministra Fatima Ezzahra El Mansouri, miembro de la dirección del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), ganador de las elecciones de ayer en Marruecos.

"Sé que las relaciones entre los dos países conocen a veces altibajos, pero las relaciones son permanentes, la vecindad nos impone que las relaciones deban ser de alto nivel, tanto en lo económico, como en lo comercial y diplomático", dijo durante su primera convocatoria de prensa tras el triunfo electoral de su partido.

"Por eso somos optimistas y (sé que) vamos a encontrar soluciones, pero no vamos a renunciar a nuestras posiciones en cuanto a los derechos humanos de nuestros menores", matizó El Mansouri, cuyo nombre figura en las cábalas sobre los posibles titulares del nuevo Ejecutivo.

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La ministra y dirigente del PAM se refería así a la tensión entre Madrid y Rabat tras el cruce irregular de decenas de miles de personas a Ceuta, el pasado 30 de julio, que se saldó con 141 muertos, según organizaciones civiles.

Lo ocurrido ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en Ceuta y tensiones con Madrid y Bruselas por las reclamaciones de Marruecos sobre este ciudad y Melilla, ciudades españolas en el norte de África.

Regreso de los menores

"Hubo una postura de nuestro país respecto a la ola migratoria que todos lamentamos", agregó El Mansouri, que insistió en las reclamaciones de Rabat sobre el regreso de los menores marroquíes que siguen en Ceuta.

"Estos son nuestros hijos y tenemos que trabajar con España para que vuelvan a su país. Este es el punto de desacuerdo entre ellos y nosotros", dijo. "Son nuestras hijas y nuestros hijos los que se marcharon, y en especial, los que no han alcanzado los 18 años y tienen que volver a su país con sus padres".

Rabat ha criticado los "obstáculos administrativos y judiciales" de España que, según el país magrebí, dificultan la vuelta de los menores.

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Las autoridades españolas, sin embargo, defienden procedimientos de protección del menor y lamentan que Marruecos no haya respondido a 600 solicitudes de reagrupación familiar enviadas antes del 30 de julio.

El Ministerio español de Juventud e Infancia informó el miércoles de que 54 menores que habían llegado a Ceuta en la entrada masiva de julio habían sido reagrupados con familiares en la península, mediante un procedimiento de urgencia.

El PAM, liberal y uno de los partidos más próximos al Palacio real, se alzó con la victoria en las legislativas del miércoles, marcadas por una abstención que rozó el 62% .

De sus filas saldrá el presidente (o presidenta) del Gobierno que designe el rey Mohamed VI de Marruecos en los próximos días para los próximos cinco años de legislatura.

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