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España

Bomberos descubren un asentamiento de inmigrantes en un antiguo túnel militar de Ceuta

Europa Press
24/09/2026 18:17
Vista de la playa del Trampolín de Ceuta, este miércoles. Mientras focos, drones y prismáticos de las fuerzas de seguridad miran este miércoles a la frontera que separa España de Marruecos ante el llamamiento a una nueva entrada masiva de migrantes, algo que hasta este mediodía no se había producido, la vida sigue abriéndose paso al otro lado de Ceuta, en la ya conocida playa del Trampolín. EFE/ Reduan
Vista de la playa del Trampolín de Ceuta
EFE
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Los Bomberos de Ceuta han localizado un asentamiento utilizado por inmigrantes en una antigua galería militar subterránea que conecta la zona de la playa del Sarchal con el actual Campus Universitario de la Universidad de Granada (UGR), unas instalaciones que durante décadas albergaron un acuartelamiento militar.

El hallazgo se ha producido este jueves durante una intervención motivada por un incendio registrado en el interior de estos túneles, actualmente en desuso y con los accesos tapiados desde hace años.

Según han explicado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los ocupantes habrían logrado acceder al recinto tras romper uno de los muros que sellaban la entrada a las galerías.

CEUTA, 18/09/2026.- Traslado de migrantes asentados en la playa de Benítez, este viernes. Las autoridades han iniciado a primera hora de este viernes el traslado de los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta hasta el campamento temporal habilitado en el puerto de la ciudad, con capacidad para unas 1.700 personas. Un amplio dispositivo policial se ha desplegado en torno a las 7:15 de la mañana en ambos asentamientos, donde permanecen adultos y menores desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. EFE/Reduan

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Los efectivos desplazados al lugar no encontraron personas en el interior durante la actuación, aunque sí numerosos indicios de que el espacio estaba siendo utilizado como refugio habitual.

En las galerías aparecieron colchones, mantas, ollas, restos de comida y otros enseres que evidencian una ocupación prolongada.

Además, los bomberos localizaron una importante acumulación de residuos, entre ellos basura, colchones quemados, envases, botellas y desperdicios de diversa índole repartidos por el recorrido subterráneo.

Fuentes del servicio han desmentido algunos rumores que circulaban sobre la posible existencia de munición o material militar almacenado en el interior. La intervención, aseguran, se limitó a la extinción del incendio y a la comprobación de que las galerías estaban siendo utilizadas como asentamiento.

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Hasta una tabla de surf

También han rechazado categóricamente las especulaciones sobre una supuesta conexión de estos túneles con territorio marroquí. Las galerías forman parte de antiguas infraestructuras militares de Ceuta y comunican distintos puntos de la ciudad, entre ellos la zona del Sarchal y los terrenos ocupados actualmente por el Campus Universitario.

Durante la inspección fueron halladas balsas hinchables, una tabla de surf y otros objetos relacionados con la llegada de personas por vía marítima, además de una larga hilera de pertenencias distribuidas a lo largo del recorrido subterráneo.

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