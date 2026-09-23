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España

Zapatero alega que las joyas que encontraron en su oficina se las regaló la Casa Real saudí en 2007

Otr Press
23/09/2026 14:52
Algunas de las joyas encontradas en el despacho de ZapateroMadrid, 25/05/2026.- Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Algunas de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero
EFE
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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', en el que está imputado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" realizado por la Casa Real de Arabia Saudí en junio de 2007.

Así lo ha indicado Zapatero en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la causa que indaga, entre otros asuntos, en presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

El expresidente precisa que la colección "se entregó en Madrid en su vivienda familiar" ubicada en el Palacio de la Moncloa, "con motivo del viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007".

Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro efectuado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)

El juez cita a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por el caso Plus Ultra

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Zapatero indica que dicha visita "se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto" hacia el monarca.

"Por eso las piezas a las que hacemos referencia se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material", argumenta.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero atribuye sus joyas a un "regalo de cortesía personal" y niega la intención de defraudar

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Cabe recordar que Calama comunicó a Zapatero en un auto, recogido por esta agencia de noticias, que "en el plazo de tres días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas".

El juez abrió una pieza separada contra el expresidente por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

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