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España

Sánchez promete un decreto urgente de vivienda y pide responsabilidad para convalidarlo

Agencias
23/09/2026 21:24
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
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EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este miércoles que el Gobierno enviará al Parlamento "de manera urgente" un nuevo real decreto de vivienda, sin precisar fechas, pero ha pedido "responsabilidad" y "altura de miras" a los grupos parlamentarios para convalidarlo y evitar una nueva "tragedia" como la de Maricarmen.

"El desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista a las instituciones publicas", ha subrayado Sánchez en rueda de prensa en Nueva York, donde ha criticado con dureza tanto al Ayuntamiento de Madrid como al Gobierno autonómico.

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Tras señalar que son las administraciones competentes en materia de protección social a personas vulnerables en el ámbito de la vivienda, las ha acusado de estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos de doscientos metros con terraza".

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