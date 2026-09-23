Polémica en el Congreso: expulsada una diputada gallega del PP por llevar un espray de gas pimienta

La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta EFE

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha expulsado este miércoles del hemiciclo a la diputada gallega del PP Ana Vázquez por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante la sesión de control al Gobierno.

Ha sido tras la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Pleno del Congreso, donde ha respondido a las preguntas de la diputada del PP que le ha reprochado que en Ceuta las mujeres y niños se mueven por la ciudad con un espray de gas pimienta en el bolsillo.

En ese momento, la diputada ha exhibido un bote de gas pimienta para ilustrar su pregunta y recriminar a Marlaska que esa es la nueva normalidad que se ha impuesto en Ceuta.

El pleno ha continuado con la pregunta del diputado de UPN Alberto Catalán y ha sido al finalizar la réplica de Marlaska cuando la presidenta del Congreso ha interrumpido la sesión para pedir, en virtud del artículo 101 del reglamento de la Cámara, que la diputada Ana Vázquez saliera del hemiciclo, al portar un arma prohibida.

La diputada del PP muestra a los medios un bote de gas pimienta que ha enseñado en el Congreso EFE

"Las veces que haga falta"

La portavoz de Interior del PP en el Congreso, la gallega Ana Vázquez, ha advertido de que volverá a llevar a la Cámara el bote de gas pimienta "las veces que haga falta" aunque este miércoles la presidenta de la institución, la socialista Francina Armengol, la haya instado a salir del Pleno pidiéndole que entregara el bote en la comisaría por considerarlo un "arma".

En los pasillos del Congreso, Vázquez ha insistido en que el bote, que estaba "vacío", no es ningún arma y, de hecho, ha apuntado que hacer esa afirmación es tanto como "acusar" a las mujeres y niños ceutíes de ir armados, cuando el reglamento de armas, según ha dicho, ampara este tipo de protección.

Por esa razón es que este miércoles la diputada 'popular' ha portado el bote de gas pimienta y lo ha mostrado en el hemiciclo y por eso es que ha avisado de que lo volverá a hacer "las veces que haga falta".

Eso sí, ha recriminado a la presidenta de la Cámara, a la que ha tachado de "ministra 23" y de "hooligan" del Gobierno, que desconozca el reglamento de armas y la ha acusado de "reventar" la sesión plenaria con este incidente para tratar de salvar a un Gobierno "acorralado y carcomido por la corrupción".

Este mismo miércoles por la mañana la Policía tuvo que precintar varias dependencias del Congreso, incluyendo una de las cafeterías, al detectarse gas pimienta supuestamente de un spray vaciado en un baño, según informaron fuentes parlamentarias. La zona afectada se consideraba irrespirable y una mujer que estaba en el baño ha tenido que ser atendida.

La voz de alarma se dio a las 10.26 horas, antes del debate de Vázquez con el ministro del Interior, y la Policía va a revisar las imágenes grabadas por las cámaras para tratar de aclarar lo sucedido.

Feijóo rechaza que sea un "arma"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por echar del hemiciclo a la diputada del Grupo Popular Ana Belén Vázquez por mostrar un bote de gas pimienta como los que llevan mujeres y niñas en Ceuta. Tras calificar de "disparate" esa decisión, ha afirmado que el objetivo era "inflamar" el Pleno ante la "bochornosa" y "devastadora" sesión de control que ha protagonizado el Gobierno.

El Congreso ha precintado los baños y otras zonas aledañas situadas en uno de sus edificios de ampliación después de que alguien vaciara en esa zona un espray EFE

"Es inaudito. No se puede decir que se lleva un arma por describir lo que ocurre en Ceuta", ha manifestado Feijóo en una charla informal con los periodistas, después de que Armengol haya expulsado de la portavoz del PP en la Comisión de Interior por mostrar un bote de gas pimienta al considerarlo "un arma".

Feijóo, visible molesto, ha asegurado que esa decisión es "una vergüenza". ¿Se va a detener a todas las niñas y madres en Ceuta que llevan gas pimienta?", ha preguntado. Vázquez ha enseñado el bote durante su debate con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recriminándole que los ciudadanos de Ceuta hayan tenido que recurrir a este tipo de instrumentos para defenderse desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

Feijóo considera que la decisión de la presidenta de la Cámara Baja "no es de recibo" porque Ana Vázquez solo ha hecho una descripción de lo que sucede en Ceuta. A su entender, hay que tener "mala fe" o un interés en "inflamar" la sesión plenaria que, en su opinión, ha sido "devastadora" para el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras insistir en que su diputada solo se ha dedicado a "describir" lo que ocurre en Ceuta, el líder del PP ha recriminado al Gobierno y al PSOE que, en vez de intentar sosegar el debate, se hayan dedicado a intentar "inflamarlo" y "empatar" tras la "bochornosa" intervención del Gobierno en la sesión de control y la foto del presidente del Gobierno en Nueva York con la presidente venezolana, Delcy Rodríguez.

El presidente del PP ha recomendado a la presidenta del Congreso que viaje a Ceuta para ver de primera mano la situación que viven allí las mujeres y las niñas tras la entrada masiva de inmigrantes irregulares de finales de julio. "Lo que tiene que hacer es ir a Ceuta", ha abundado.

Fuentes del PP han confirmado después que la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, y el comité de dirección del grupo sabía de antemano que Ana Vázquez iba a mostrar el bote de gas pimienta vacío y no le veían ningún problema porque, a su juicio, lo llevan las niñas en la mochila en Ceuta.

Desde el Grupo Popular han cerrado filas con su diputada y han acusado a la presidenta del Congreso de "sobreactuar" en la sesión plenaria. De hecho, todos los diputados del PP -salvo Feijóo que ha preferido permanecer sentado en su escaño- se han puesto en pie y han brindado un aplauso a Ana Vázquez cuando Armengol la ha obligado a salir del hemiciclo.

Poco después, en declaraciones a los periodistas junto a Ester Muñoz, Ana Vázquez ha agradecido el apoyo de su partido y ha calificado de "lamentable" lo sucedido. A su entender, Armengol "se comportó como la ministra 23".

"Ante un Gobierno acorralado porque no eran capaces de explicar porque habían intentado contratar a unos sicarios para atacar a la jueza que investigaba al hermano de Sánchez, pues intentó reventar ese Pleno y lógicamente lo ha conseguido", ha afirmado, para subrayar que el bote de gas pimiento estaba "vacío".

Igual que Feijóo, Ana Vázquez ha recomendado a Armengol que vaya a Ceuta y "hable con las mujeres de Ceuta" porque "verá que, por desgracia esas mujeres llevan este spray de gas pimienta". "No nos va a callar", ha subrayado.

Además, Vázquez ha recalcado a la presidenta del Congreso que el gas pimienta está "totalmente excluido del reglamento de armas". De hecho, el PP ha mostrado después el reglamento de armas para confirmar esa aseveración de que los sprays de defensa personal están excluidos.