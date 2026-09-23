Pedro Sánchez ratifica su confianza en Zapatero tras reconocer que las joyas fueron un regalo

El presidente Pedro Sánchez EFE

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha ratificado este miércoles su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero después de que este haya informado al juez de que las joyas que se hallaron en una caja fuerte de su despacho son un regalo del rey de Arabia Saudí de 2007 que aceptó por "deferencia".

"No tengo nada mas que añadir, que sigue contando con la confianza y respeto a la presunción de inocencia", ha respondido Sánchez durante su comparecencia en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas sobre el escrito enviado por el exlíder del PSOE al juez José Luis Calama.

Zapatero alega que las joyas que encontraron en su oficina se las regaló la Casa Real saudí en 2007 Más información

En él, Zapatero explica que tres juegos de joyas de la sesenta piezas incautadas fueron un obsequio del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido, que este le entregó en el Palacio de la Moncloa en junio de 2007, en el viaje oficial que el monarca hizo a España los días 18 y 19 de ese mes.

Preguntado por la posibilidad de que él mismo reclame a Zapatero que renuncie a estos regalos, Sánchez ha preferido esperar a "ver efectivamente en qué se traduce esto".

Sánchez ha sido interpelado, por otra parte, por la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, a la que el juez José Luis Peinado atribuye los delitos de tráfico de influencias y malversación.

A lo que también ha contestado que cree que "está todo dicho desde hace ya bastante tiempo".

No obstante, ha querido hacer la siguiente aclaración tras la pregunta del periodista: "Begoña Gómez, no mi mujer, sino Begoña Gómez; es importante el matiz, es Begoña Gómez, luego es mi mujer, pero es Begoña Gómez".