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España

Pedro Sánchez ratifica su confianza en Zapatero tras reconocer que las joyas fueron un regalo

Agencias
23/09/2026 21:45
MADRID, 31/08/2026.- El secretario general del partido socialista, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, este lunes, en Madrid. EFE/Daniel González
El presidente Pedro Sánchez
EFE
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El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha ratificado este miércoles su confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero después de que este haya informado al juez de que las joyas que se hallaron en una caja fuerte de su despacho son un regalo del rey de Arabia Saudí de 2007 que aceptó por "deferencia".

"No tengo nada mas que añadir, que sigue contando con la confianza y respeto a la presunción de inocencia", ha respondido Sánchez durante su comparecencia en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas sobre el escrito enviado por el exlíder del PSOE al juez José Luis Calama.

Algunas de las joyas encontradas en el despacho de ZapateroMadrid, 25/05/2026.- Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

Zapatero alega que las joyas que encontraron en su oficina se las regaló la Casa Real saudí en 2007

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En él, Zapatero explica que tres juegos de joyas de la sesenta piezas incautadas fueron un obsequio del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido, que este le entregó en el Palacio de la Moncloa en junio de 2007, en el viaje oficial que el monarca hizo a España los días 18 y 19 de ese mes.

Preguntado por la posibilidad de que él mismo reclame a Zapatero que renuncie a estos regalos, Sánchez ha preferido esperar a "ver efectivamente en qué se traduce esto".

Sánchez ha sido interpelado, por otra parte, por la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, a la que el juez José Luis Peinado atribuye los delitos de tráfico de influencias y malversación.

A lo que también ha contestado que cree que "está todo dicho desde hace ya bastante tiempo".

No obstante, ha querido hacer la siguiente aclaración tras la pregunta del periodista: "Begoña Gómez, no mi mujer, sino Begoña Gómez; es importante el matiz, es Begoña Gómez, luego es mi mujer, pero es Begoña Gómez".

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