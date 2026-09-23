La frontera con Ceuta amanece blindada y en calma el día de las elecciones en Marruecos

La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha amanecido este miércoles tranquila y con una mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil EFE

La frontera entre la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) y la española Ceuta amaneció blindada por fuertes medidas de seguridad en ambos territorios ante los llamamientos a un nuevo cruce masivo que se habían lanzado en redes sociales coincidiendo con la jornada electoral que vive hoy Marruecos.

Las fuerzas de seguridad marroquíes se han desplegado en la frontera pero también en las carreteras que conducen desde las vecinas Tánger y Tetuán hacia Castillejos, según confirmó EFE con fuentes locales.

Durante la madrugada se registró movimiento entre algunos grupos de inmigrantes subsaharianos asentados en las afueras de Fnideq y roces con las fuerzas de seguridad marroquíes que terminaron con cuatro detenidos, de acuerdo con las mismas fuentes.

Sánchez asegura que el control de Marruecos falló en Ceuta y por eso pide respuestas Más información

Marruecos ha desplegado un fuerte dispositivo en el paso fronterizo que incluye camiones con cañones de agua y que registra hoy escaso movimiento.

El despliegue de seguridad se produce tras el cruce masivo de decenas de miles de personas a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, que fue seguido de un nuevo intento frustrado alimentado por las redes sociales el 15 de agosto.

En esta ocasiones, las convocatorias en redes no alcanzaron la misma dimensión, pero Marruecos y España han reforzado las medidas de seguridad para evitar nuevos cruces.

Normalidad también en la apertura de los colegios electorales en Marruecos en la jornada de comicios legislativos para elegir a los 395 miembros del Parlamento.

Son 15,8 millones electores inscrito en las listas sobre una población de unos 38 millones.

La abstención, según los analistas, marcará esta convocatoria.