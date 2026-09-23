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España

El desahucio de Maricarmen provoca un choque entre Óscar Puente y Mónica García

Efe
23/09/2026 20:52
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una Sesión de control al gobierno en el Senado
El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una Sesión de control al gobierno en el Senado
EFE
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La moratoria antidesahucios que Sumar exige agilizar tras el desalojo de Maricarmen ha provocado este miércoles un choque entre la titular de Sanidad, Mónica García, que insta a llevarla "sí o sí" al próximo Consejo de Ministros, y el de Transportes, Óscar Puente, que asegura que a valiente a izquierdista no le gana "nadie".

El cruce se ha desatado en X a cuenta de las declaraciones de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que ha afirmado que el desahucio de Maricarmen en Madrid debe ser un "punto de inflexión" y que los partidos del espacio de Sumar "no deben ser cómplices de la cobardía del PSOE".

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"Que hoy sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo", ha señalado Colau en un vídeo que ha difundido a través de sus redes sociales.

Palabras a las que Puente ha respondido con este mensaje: "Yo remunicipalicé el agua en Valladolid mientras ella se perdía en excusas en Barcelona. Bastante cansado de los que nos dan lecciones de izquierdismo o de valor. A mi a izquierdista y a valiente no me gana ni Colau ni nadie".

El mensaje de Puente ha suscitado la reacción de Mónica García, que ya esta mañana había exigido, al igual que su compañero de partido y de gabinete, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, llevar la moratoria el próximo martes al Consejo. "Sí o sí. No hay otra opción. El PSOE no puede seguir dilatándolo más. PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra", escribió en X.

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La ministra de Sanidad ha usado la misma red social para pedir a Óscar Puente no confundir "el adversario".

"Con todo el respeto, Óscar. No es a Ada a quien hay que pedir cuentas sobre la insufrible situación de la vivienda que venimos años denunciando. Con unas derechas que han impedido cualquier avance y un mercado especulativo feroz, es importante no confundirnos de adversario, poner todas nuestras herramientas al servicio del principal problema de los ciudadanos y llevar al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley que llevamos meses empujando", ha sugerido.

Apenas unos minutos después, el responsable de Transportes le ha aclarado: "Yo no pido cuentas a nadie. Y la que se equivoca de adversario es precisamente ella, no yo".

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