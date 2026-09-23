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España

Ana Redondo sobre las agresiones sexuales registradas en Ceuta: "Se ha reforzado la seguridad"

Europa Press
23/09/2026 18:45
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el Pleno del Congreso el pasado 17 de septiembre
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el Pleno del Congreso el pasado 17 de septiembre
Archivo El Ideal Gallego
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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que el Estado está haciendo "todos los esfuerzos" para que haya seguridad en la ciudad de Ceuta y, "de hecho, se ha reforzado la seguridad" ante las agresiones sexuales.

Así se ha expresado la ministra de Igualdad en los pasillos del Congreso al ser preguntada sobre si la situación tiene visos de mejorar a corto plazo después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya cuantificado en 37 las diligencias previas abiertas por delitos de agresión sexual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

Por otro lado, la ministra también ha puesto de relieve que "han sido 4.800 las agresiones sexuales en el primer trimestre de este año". "Tenemos un problema como sociedad y es que el machismo está creciendo y el negacionismo es violencia de género", ha declarado.

La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha amanecido este miércoles tranquila y con una mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil a pesar del llamamiento a una nueva entrada masiva en la ciudad como ya ocurrió los días 30 y 31 de julio

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Según Ana Redondo, la violencia machista está "transformando una sociedad que estaba convencida de que la lucha contra la violencia de género y machista era una cuestión de todos y era una cuestión de la ciudadanía y de la democracia". "Lamentablemente eso se ha quebrado", ha asegurado.

Durante la sesión de control al Gobierno, el diputado del PP Jaime de los Santos ha dicho que las mujeres y niñas que llegaron a Ceuta son "ya son víctimas de su negligencia" y que están padeciendo un "infierno" porque "no ha hecho absolutamente nada porque ni quiere ni sabe".

"Paraíso" para la trata de mujeres

El parlamentario 'popular' ha agregado que la prostitución también "atraviesa la vida" de los ceutíes "por su culpa, por la de su gobierno, porque España se ha convertido en el paraíso para la trata de mujeres con fines de explotación sexual".

"Por su culpa, las mujeres en Ceuta están desamparadas, no pueden hacer deporte en la playa, han tenido que dejar de hacer su vida, van acompañadas a la universidad, y sí, y según la señora (Francina) Armengol, armadas con gas pimienta", ha declarado, para después añadir que le tienen "miedo" al Gobierno porque todo lo que hacen es "terrorífico".

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Por su parte, la ministra ha puesto en duda que "le preocupen tanto" las mujeres en Ceuta cuando "se quedó dormido en plena comparecencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar respuesta a la situación que se estaba viviendo allí.

En todo caso, Redondo ha insistido en que "se está reforzando la seguridad" en Ceuta y ha asegurado que todos quieren "que vuelva a Ceuta la normalidad cuanto antes" para lo cual "se necesita cooperación y lealtad institucional". "Y, lamentablemente, ustedes no son leales ni siquiera entre ustedes mismos", ha subrayado.

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