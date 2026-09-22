Melilla incrementa los efectivos de seguridad ante las últimas alertas

Un guardia civil en la valla de Melilla EFE

La Delegación del Gobierno en Melilla ha destacado el incremento de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la ciudad, que suman 1.300 agentes entre plantillas permanentes y unidades de refuerzo de la península, además de la coordinación en la frontera con Marruecos “todos los días del año”.

A preguntas de los periodistas, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha afirmado que mantiene la coordinación de los diferentes dispositivos ante la alerta prevista para este 23 de septiembre tras los llamamientos de entradas en las redes coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos, al igual que se hizo con los que hubo en agosto y con la del 20 de septiembre.

Moh ha cifrado en 60 los guardias civiles de refuerzo que hay actualmente en Melilla, de los que el Ministerio del Interior ha enviado tres nuevas dotaciones de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), integradas por aproximadamente 30 guardias civiles cada una, que se suman a las tres unidades desplegadas con carácter permanente en la ciudad.

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A ello se suma el dispositivo de la Policía Nacional, cuyas unidades realizan rotaciones periódicas manteniendo el número de agentes disponibles en la ciudad, y que también hizo un refuerzo en agosto en Melilla que se mantiene.

Moh ha defendido el trabajo desarrollado por el Gobierno de España durante los últimos ocho años para reforzar la seguridad en Melilla, tanto mediante el incremento de las plantillas como a través de la mejora de las infraestructuras fronterizas, frente a la actitud del PP de “desmantelar la seguridad” en España con la eliminación de más de 13.000 efectivos.

La delegada ha explicado que los dispositivos se adaptan en cada momento a los puntos más vulnerables y a la evolución de los acontecimientos, y ha reiterado su agradecimiento a la Policía Nacional y la Guardia Civil, integradas por “unos grandes profesionales” con un profundo conocimiento del territorio.

En cuanto a la colaboración con Marruecos, ha insistido en que es “fundamental” para la eficacia de los operativos y permitió el rechazo en frontera de unas 1.300 personas que habían accedido a Melilla de forma irregular durante los intentos registrados a finales de julio.

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“Esa coordinación existe todos los días del año y es importante mantenerla para que los operativos puedan diseñarse y actuar con eficacia”, ha sostenido para defender que los intentos de entrada del 30 y 31 de julio en Melilla fueron “gestionados con éxito” y no fue fruto de la suerte, sino de “la constancia y el trabajo” desplegados.

Rechazo de una Junta Local de Seguridad

La delegada del Gobierno ha hecho estas declaraciones poco antes de que se conociera su rechazo a la petición de la Consejería de Seguridad Ciudadana para celebrar una Junta Local de Seguridad ante los llamamientos de nuevas entradas irregulares a Ceuta y Melilla este miércoles.

Sobre esta cuestión, ha dicho a los periodistas que “es la primera vez en la historia que se solicita una Junta Local de Seguridad para un tema de estas características que no le compete” a este órgano, y ha acusado al Gobierno de Melilla de “buscar otra polémica para seguir sacando rédito partidista”.