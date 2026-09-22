Localizan dos "pisos patera" en Ceuta con una treintena de migrantes, la mayoría menores

- La Policía Nacional de Ceuta interviene en el "piso patera" EFE

La Policía Nacional ha localizado en Ceuta dos "pisos patera" en cuyo interior había cerca de treinta migrantes, muchos de ellos menores de edad, con lo que ya son cuatro los descubiertos en la ciudad autónoma en menos de una semana.

Según han informado fuentes policiales, el primer operativo se desarrolló a última hora de la tarde de este lunes como consecuencia de denuncias vecinales que alertaron sobre la constante entrada y salida de migrantes de una vivienda situada en la barriada de Loma Colmenar.

Los agentes intervinieron en el domicilio, situado muy cerca de donde se ha establecido un centro de acogida temporal de migrantes en cuyo interior viven más de un millar de personas.

La Policía Nacional localizó en el interior de la casa a una veintena de migrantes que estaban viviendo de forma ilegal en el domicilio, mucho de los cuales no llegaban a la mayoría de edad.

Ceuta espera que la frontera esté "protegida" ante aviso de nueva entrada este miércoles Más información

En el momento del operativo no se encontraba en la vivienda el propietario, que será denunciado por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

En la mañana de este martes, la Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Local, ha localizado otro "piso patera" en cuyo interior había siete migrantes marroquíes, de ellos dos menores de edad.

El piso está en el Edificio Luvalsa, situado en la playa de Benítez, donde los agentes de la Policía Local tenían constancia de la entrada y la salida irregular de personas de una de las viviendas.

Los agentes comprobaron que se trataba de una casa alquilada cuyos propietarios no se encontraban en el lugar en el momento del registro, ya que residen en Madrid.

Marlaska anuncia un refuerzo de las fronteras en Ceuta y Melilla ante nuevas convocatorias Más información

El dueño de la vivienda ha asegurado que la tenía alquilada a otra persona, que supuestamente se la habría realquilado a los migrantes.

Con estas dos operaciones se elevan a cuatro las desarrolladas contra "pisos patera" en Ceuta en menos de una semana, ya que la Guardia Civil localizó otro en la calle Real -en pleno centro- con la presencia de 25 personas dentro y la Policía Nacional encontró otra decena de migrantes en la zona de Casas Nuevas en el Príncipe. Todas estas personas entraron ilegalmente en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio.