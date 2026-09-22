Ceuta espera que la frontera esté "protegida" ante aviso de nueva entrada este miércoles

Militares desplegados en pleno centro de la ciudad autónoma de Ceuta este martes, un día antes de las elecciones legislativas en Marruecos este miércoles EFE

El Gobierno de Ceuta ha expresado este martes que espera que la frontera del Tarajal esté "protegida" y se hayan adoptado las "medidas pertinentes" ante los llamamientos a nuevas entradas masivas a Ceuta y Melilla para este miércoles coincidiendo con las elecciones legislativas de Marruecos.

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP) ha pedido conocer las actuaciones del Gobierno central para proteger la frontera, "ya que no entendemos que aún no se haya adoptado ninguna, es decir, no sabemos ni cómo ni cuándo y lo deseable es que estas nuevas infraestructuras se ejecuten cuanto antes".

No obstante, al igual que ha ocurrido en otros avisos, el Gobierno autonómico espera "que mañana no ocurra nada".

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Ramírez ha dicho que en este asunto "deben existir garantías de seguridad por España y por Europa y no que la frontera esté en manos de Marruecos".

El Gobierno ceutí, ante la alerta para mañana, ha señalado que tiene constancia de que "existe un despliegue importante en el lado marroquí pero en el caso de España no sabemos nada".

Boya neumática

En relación a los desperfectos que se han detectado en la boya neumática situada en el espigón fronterizo ha dicho que "era previsible ya que las boyas pueden ser de mayor volumen pero cuando hay temporales de levante se las llevará la corriente como nos sucede a nosotros con las redes antimedusas".

En su opinión la boya neumática "puede servir para hacer una devolución en frontera pero no con otra finalidad".

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Por otro lado, el Gobierno ceutí ha vuelto a condenar "cualquier acto violento venga de donde venga porque hay que manifestarse desde el civismo", además de lamentar la "actitud desafiante en forma de comunicado" de alguna organización no gubernamental".

También ha dejado claro que "nadie se irá de la Plaza de los Reyes, salvo que quiera irse libremente" en relación al asentamiento de ceutíes con tiendas de campaña ante la Delegación del Gobierno en señal de protesta por la situación actual.