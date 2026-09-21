Mazón adelanta que no declarará en la comisión de la dana del Congreso

Carlos Mazón EFE

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha adelantado este lunes ante la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados que no hará ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción judicial de la tragedia del 29 de octubre de 2024 porque es "lo procedente".

Mazón, diputado autonómico del Partido Popular, ha comenzado su intervención ante la comisión investigadora de la catástrofe, recordando la decisión del Tribunal Superior de Justicia de no investigarle en la causa en la que además, ha subrayado, está personado.