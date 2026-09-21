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España

Feijóo exige desde Ceuta que se activen los mecanismos para devolver a migrantes

Manfred Weber pide que los menores sean retornados y que Rabat cumpla con sus compromisos

Efe
21/09/2026 21:56
CEUTA, 21/09/2026.- El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (c); el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber (d) durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en Ceuta. EFE/ Reduán
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (c); el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber (d) en una rueda de prensa
EFE
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este lunes desde Ceuta que tanto el Pacto de Migración y Asilo como el Reglamento de Retorno permite el retorno “de forma inmediata” de los inmigrantes que entraron a finales de julio en la ciudad autónoma y criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez haya “ignorado” ese mecanismo que permite “una gestión agilizada de retornos si se insta a Bruselas”. Además, reclamó al Ejecutivo refuerzo de Frontex, con más funcionarios europeos en Ceuta.

“No solamente a solucionar el retorno de las 13.000 personas que todavía continúan irregularmente en Europa, sino que tiene que contribuir a que esto no vuelva a ocurrir”, avisó Feijóo en Ceuta en una comparecencia conjunta con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el presidente del PPE, Manfred Weber.

Tras asegurar que el PP va a hacer “todo lo necesario para que Europa no se vaya”, Feijóo recalcó que Ceuta y Melilla “son territorio europeo porque son territorio español”. “Todos los canales diplomáticos europeos deben activarse para defender la españolidad y la europeidad”, enfatizó, para añadir que esta crisis “trasciende la dimensión migratoria” y lo saben “desde el primer instante”.

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Tras criticar el abandono de Ceuta por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de más de 50 días, Feijóo avisó de que “si no cambia de actitud el Gobierno de España” esto va a ir “para largo”. “Vamos a defender Ceuta, cueste lo que cueste”, enfatizó.

Dicho esto, recalcó que “es incierto” que vayan “a salir más fuertes de todo esto” y añadió que en todo caso van a salir “más conscientes” porque hay “una alta factura social, económica, reputacional, política y de autoestima”.

Feijóo, que agradeció a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que hayan respondido ante esta crisis, criticó que el Gobierno, después de “minimizar” la crisis y no dar una respuesta “rápida” y “eficaz”, se haya dedicado a “señalar” al presidente de Ceuta, una actitud que calificó de “miserable”.

Vivas, por su parte, consideró que el comportamiento del Ejecutivo con la situación que padece la ciudad está siendo “incomprensible e inaceptable” y mantiene que la única vía de solución es el retorno a Marruecos “de todos los que entraron en la invasión”. “Me duele decirlo, pero el Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales de proteger la seguridad de los ceutíes”, puntualizó.

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Vivas insistió en que “el comportamiento del Gobierno es incomprensible salvo que las razones no se puedan explicar” y dejó claro que lo ocurrido “se corresponde con la utilización de la presión migratoria para vulnerar la integridad territorial de nuestra frontera”.

Ha subrayado que “detrás de lo ocurrido están las autoridades marroquíes por acción o por omisión y ahora la única vía posible para que Ceuta recupere la normalidad es el retorno de todos los que entraron”.

Mientras, el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, confirmó que la UE cuenta con un pacto migratorio desde el pasado verano que señala que Marruecos es “un tercer país seguro”. Por eso, pidió el retorno “rápido e inmediato de los inmigrantes”, incluidos los menores, al tiempo que emplazó a Marruecos a que cumpla con sus “compromisos” como socio clave de la Unión Europea.

El mejor lugar para los inmigrantes menores no acompañados es con sus madres y con sus padres. Y por eso tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos a mano para retornar a los niños con sus familias”, manifestó Weber.

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Tras asegurar que a los menores no acompañados hay que tratarlos de una forma “especial” porque son “un grupo especialmente vulnerable”, el presidente del PPE dijo que espera que las autoridades marroquíes “cumplan con sus compromisos de recibirlos”.

Al ser preguntado si le consta que por parte de la Comisión Europea se haya trasladado a Marruecos alguna amenaza o alguna presión concreta en relación a acuerdos comerciales que se puedan invocar ante la actual situación en Ceuta, Weber dijo estar seguro de que Marruecos “entenderá” que solo pueden “solventar este problema como amigos y socios”.

Por eso, defendió la necesidad de estabilizar la frontera. “Y si no podemos estabilizar nuestras fronteras, habrá consecuencias”, avisó el líder de los populares europeos. 

Sira Rego reitera que la mayoría de los niños se quedarán

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cifró entre 500 y 700 los menores migrantes que siguen a día de hoy en las calles de Ceuta y destacó que la mayoría de ellos se quieren quedar en España “y se van a quedar”. Rego descartó en una entrevista en la Ser que la mayoría de los menores migrantes que están ahora mismo en Ceuta vayan a ser reagrupados con sus familias en Marruecos. 

La ministra detalló que en unos días tendrán listos los primeros expedientes para solicitar el reagrupamiento familiar “y vamos a ver cuál es la respuesta de Marruecos”, ya que anteriormente se habían tramitado 600 expedientes de menores “y no tenemos ningún tipo de respuesta”. “No suele ser habitual que tengamos una respuesta fluida”, informó.

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