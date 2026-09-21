El juez Peinado envía a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y a su asesora

Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a Pedro Sánchez EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado auto de apertura de juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por el segundo.

Conforme a lo previsto, el magistrado envía a ambas a juicio antes de jubilarse esta semana en un auto en el que rechaza adoptar ninguna medida cautelar contra ellas, pero sí ordena averiguar "la capacidad económica" de Begoña Gómez a través del Punto Neutro Judicial para que remita las cinco últimas declaraciones de la renta en el marco de las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.