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España

El juez cita a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por el caso Plus Ultra

Efe
21/09/2026 14:18
Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro efectuado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro efectuado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
EFE
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El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha citado a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y ha solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno del pasado 19 de mayo.

En una providencia, hecha pública este lunes, el magistrado de la Audiencia Nacional cita a Laura y Alba Rodríguez Espinosa para que declaren en calidad de investigadas el 30 de noviembre, la primera a las 9:00 horas y la segunda a las 12:00.

Calama cita también a declarar como testigos, el próximo 19 de noviembre, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

En cuanto a las joyas, el instructor comunica a la defensa del expresidente del Gobierno que en el plazo de 3 días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas.

Respecto al informe pericial solicitado a Yanes, el juez precisa que los gemólogos y tasadores de esta joyería deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas intervenidas, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos.

En un primer análisis pericial, la histórica joyería Ansorena tasó las joyas en 1,3 millones de euros.

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