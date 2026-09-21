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España

El Gobierno busca espacios en Melilla para un centro migratorio y niega que sea otro CETI

Efe
21/09/2026 14:23
Sabrina Moh, delegada del Gobierno en Melilla
Sabrina Moh, delegada del Gobierno en Melilla
EFE
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El Gobierno está buscando en Melilla un espacio para la creación de un centro en el que los migrantes puedan estar mientras se formaliza la documentación para el retorno a su país de origen y ha negado que se trate de un segundo Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

A preguntas de los periodistas, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha explicado que el Ejecutivo lleva buscando este terreno “desde hace tiempo” y por ahora “no hay ninguno cerrado”, aunque en estos momentos “se barajan diferentes espacios que están en estudio”, sobre los que no ha querido concretar más hasta que no se decida.

“Sea el que sea, no va a perjudicar a la sociedad melillense ni a la ciudadanía, ni va a frenar al desarrollo económico de la ciudad”, ha dejado claro.

La delegada ha desmentido que se esté “buscando ningún emplazamiento para hacer ningún CETI” y ha dicho que las informaciones publicadas que apuntan a ello no son reales, lo que supone “seguir alentando una situación de crispación y de intranquilidad”.

“Lo que se está haciendo, además desde hace tiempo, es precisamente buscar un espacio para que los migrantes que entren a la ciudad de manera irregular puedan estar mientras se les hace la documentación pertinente para poder ser retornados a su país de origen. Esas son las plazas que se están buscando, en ningún momento se ha hablado de ningún CETI”, ha aclarado.

A su juicio, es lógico porque el anuncio de este nuevo centro lo hizo el Ministerio del Interior, que no es el competente en el CETI, centro que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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