Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Sánchez afea a PP y Vox su oposición "destructiva" y que actúen con "deslealtad" con Ceuta

Efe
20/09/2026 15:04
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este domingo a PP y a Vox de apostar por el "cuanto peor, mejor" y de ejercer con "deslealtad" una oposición que ha tildado de "destructiva": "Buscan la foto de la crisis, pero no quieren resolver la crisis de Ceuta", ha denunciado.

En el parlamento que ha hecho en la tradicional Fiesta de la Rosa organizada por el PSC en la Pineda de Gavà (Barcelona), Sánchez ha afirmado que "cada nueva crisis es una nueva deslealtad" al Gobierno por parte de los partidos liderados por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Amanecer este domingo en la playa de Benítez en Ceuta

La Universidad de Granada anima a los ceutíes a retomar el curso para recuperar la normalidad

Más información

"Siempre es la misma letanía: cuanto peor, mejor. Son dos siglas, pero la misma agenda de involución y de recortes", ha lamentado el jefe del Ejecutivo, que ha reafirmado su "compromiso con que Ceuta saldrá adelante".

Sánchez también ha hecho referencia a la decisión del Tribunal Supremo de paralizar el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', una decisión que, a su juicio, socava la democracia, y ha afirmado que en España nunca habrá "ciudadanos de primera y de segunda" por culpa de la acción política de "candidatos de tercera", de nuevo en alusión a Feijóo y Abascal. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Silvio Rodríguez charla con Ángel García Seoane

La reunión de Silvio Rodríguez con el alcalde de Oleiros tras su concierto en el Coliseum
Redacción
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo en un acto del partido en Badalona

Feijóo pide que Cataluña salga del "bucle permanente" del procés: "Quiero pasar página"
EFE
Bomberos de A Coruña

Los bomberos rescatan a un cuervo atrapado en un árbol en A Coruña
Julia Nóvoa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Sánchez afea a PP y Vox su oposición "destructiva" y que actúen con "deslealtad" con Ceuta
EFE