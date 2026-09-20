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España

Puigdemont cree que Ceuta y Melilla "son dos colonias dentro de Marruecos"

Javier Otazu
20/09/2026 12:53
Playas donde se mantienen acampados centenares de migrantes
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EFE
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El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, califica a Ceuta y Melilla como "dos colonias o ciudades dentro de Marruecos", y considera que "desde una perspectiva marroquí, son por supuesto una herida", según dice en una larga entrevista con el diario británico The Times desde su residencia en Waterloo (Bélgica).

Puigdemont concede sin embargo que "la gente (de Ceuta) es muy española", pero "su postura se vería legitimada si celebrasen un referéndum de autodeterminación". Algo que según él "España no permitirá hacer porque temen que nosotros pidamos también un referéndum".

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El líder independentista dice que "no se arrepiente de nada" de las decisiones tomadas durante el referéndum unilateral de independencia aunque el precio sea pasar "la vida entera" fuera de Cataluña. 

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