Feijóo pide que Cataluña salga del "bucle permanente" del procés: "Quiero pasar página"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo en un acto del partido en Badalona EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo que Cataluña salga del "bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es" y ha abogado por "pasar página" del procés y mirar hacia el futuro.

"No esperéis de mi discurso que dé de comer al separatismo. Para eso ya está Sánchez, eso ya lo hace el PSOE. Yo pienso, hablo y negocio de lo que le dé de comer a los catalanes, de trabajo, de inversión, de seguridad, de prosperidad, de servicios y de futuro", ha enfatizado Feijóo en un acto en Badalona (Barcelona), junto con el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol.

El líder del PP ha señalado, en alusión al independentismo, que "durante demasiado tiempo en Cataluña había un discurso obligatorio y todos los demás tenían que justificarse, matizarse o incluso callarse".

Sin embargo, ha reivindicado la mayoría absoluta de Albiol como ejemplo de que "otra política es posible", basada en la "unidad de los catalanes".

Feijóo ha defendido una Cataluña "líder en la reconstrucción de España": "Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando".

"Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentada en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es. No. Yo sí quiero pasar página", ha enfatizado.

Ante las próximas elecciones generales, en las que Feijóo espera lograr la mayoría necesaria para llegar a la Moncloa, ha reiterado la importancia de incrementar los apoyos en Cataluña -donde el PSC sacó una amplia ventaja a los populares en 2023- para asegurar sus expectativas.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que Cataluña "va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece". Carga contra el "bluf de Illa"

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El líder del PP ha hecho énfasis en la necesidad de una "ruptura democrática de la decadencia de Sánchez" y ha afirmado que si llega al Gobierno hará "un cambio real".

Este cambio, ha asegurado, no será "un bluf como el de Salvador Illa en Cataluña, porque al final siguen mandando los mismos aunque no estén en el gobierno". Fernández elogia a Albiol

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, también ha elogiado las políticas de Albiol, cuyo "secreto" ha dicho que es "dar siempre la cara por sus vecinos, donde otros alcaldes miran hacia otro lado o escurren el bulto".

"Este es el espíritu del PP. No os vamos a dejar tirados nunca. No nos va a temblar el pulso para cumplir con nuestras obligaciones. No nos temblará el pulso para frenar a quien nos agreda ni para garantizar seguridad, orden, libertad y una España fuerte, sólida, unida, que se va a comer el mundo", ha asegurado.

Fernández ha asegurado que el PP "no le tiene miedo a nada ni a nadie" y ha llamado a "mirar el futuro con esperanza": "Cuando tienes a los españoles a tu lado, no debes tener miedo a nada". Albiol defiende expulsar a los extranjeros reincidentes

Por su parte, Albiol ha pedido a Feijóo que, cuando sea presidente, impulse dos reformas legislativas: una para agilizar los desalojos de ocupaciones ilegales en 48 horas y otra para dar "una respuesta mucho más contundente a la multirreincidencia" que contemple la expulsión de los delincuentes extranjeros.

"Al multirreincidente español, respuesta penal efectiva y cumplimiento de las penas. Y al extranjero, impulsar las reformas para hacer efectiva su expulsión de manera inmediata", ha subrayado.

El alcalde ha señalado que esta reforma tiene que respetar "las garantías judiciales", pero ha subrayado: "A mí me importan los derechos de los vecinos a no encontrarse por la calle a un individuo detenido veinte veces".