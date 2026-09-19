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España

Unos 1.700 migrantes pasan su primera noche en el centro de acogida del puerto de Ceuta

Efe
19/09/2026 11:12
Un grupo de inmigrantes que han sido realojados desde las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta al campamento temporal habilitado en el puerto de la ciudad
Un grupo de inmigrantes que han sido realojados desde las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta al campamento temporal habilitado en el puerto de la ciudad
EFE
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Unos 1.700 migrantes han pasado sin incidencias reseñables su primera noche en el nuevo centro de acogida temporal del Puerto de Ceuta, el espacio más numeroso de los recursos habilitados hasta ahora en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de finales de julio.

Fuentes de la Policía Nacional han informado este sábado a EFE de que la noche ha transcurrido "con normalidad, sin ningún incidente reseñable", tanto en esta zona portuaria como en otros espacios de la ciudad.

Un vecino de Ceuta apuñalado presuntamente por cuatro migrantes en un intento de robo

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Las 1.700 plazas habilitadas en el puerto se llenaron pocas horas después del traslado a primera hora de este viernes de migrantes desde las playas de Benítez y Trampolín, hasta donde tuvieron que regresar quienes no consiguieron sitio y que se han mantenido en las últimas horas en las acampadas a orillas del litoral ceutí.

Feijoó, en una rueda de prensa el pasado 19 de agosto

Feijóo critica el traslado de inmigrantes al Puerto de Ceuta y exige su retorno: "Sánchez es responsable del polvorín"

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Además de las plazas del puerto, la ciudad autónoma cuenta hasta el momento con otros recursos temporales de acogida habilitados en las zonas de Loma Margarita (1.300 plazas), Loma Colmenar (1.200), 500 plazas adicionales en el CETI y 320 en La Hípica, según las últimas cifras facilitadas a EFE por la Delegación del Gobierno.

Precisamente, este sábado está previsto que se celebre al mediodía una nueva concentración ciudadana frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta bajo el lema 'Por los derechos de los niños de Ceuta' y la consigna 'Ceuta es España'. 

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