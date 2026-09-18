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España

Un vecino de Ceuta apuñalado presuntamente por cuatro migrantes en un intento de robo

Efe
18/09/2026 21:26
Un centro hospitalario de Ceuta
Cedida
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Un vecino de Ceuta de mediana edad ha resultado herido esta madrugada tras recibir cuatro puñaladas presuntamente por cuatro migrantes durante un intento de robo en una zona próxima al cementerio musulmán de Sidi Embarek.

Según han informado fuentes policiales, los migrantes abordaron presuntamente al hombre cuando circulaba en torno a las 3.45 horas por las inmediaciones de la rotonda situada entre el cementerio y la carretera de acceso al Hospital Universitario de Ceuta con intención de apoderarse de su teléfono móvil y de un cordón de oro, produciéndose un forcejeo durante el asalto.

Traslado de migrantes asentados en la playa de Benítez, este viernes

Tenso traslado de 3.000 migrantes de las playas de Ceuta al centro temporal del puerto

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El vecino sufrió cuatro heridas de arma blanca, tres de ellas en un costado y una cuarta en una mano, por las que tuvo que recibir posteriormente asistencia sanitaria.

Tras la agresión, el hombre logró continuar su marcha hasta encontrarse con una patrulla de la Legión en las proximidades, cuyos integrantes le prestaron una primera atención y dieron aviso de lo ocurrido para tratar de localizar a los presuntos autores.

CEUTA, 18/09/2026.- Traslado de migrantes asentados en la playa de Benítez, este viernes. Las autoridades han iniciado a primera hora de este viernes el traslado de los migrantes asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta hasta el campamento temporal habilitado en el puerto de la ciudad, con capacidad para unas 1.700 personas. Un amplio dispositivo policial se ha desplegado en torno a las 7:15 de la mañana en ambos asentamientos, donde permanecen adultos y menores desde la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio. EFE/Reduan

Más de 2.000 migrantes vuelven a las playas ceutíes de Trampolín y Benítez tras quedar fuera del campamento del Puerto

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Según han confirmado fuentes policiales, el herido fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, donde fue atendido de las cuatro heridas sufridas durante el asalto, y recibió posteriormente el alta hospitalaria ya que sus lesiones no revestían gravedad.

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