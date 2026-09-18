Tenso traslado de 3.000 migrantes de las playas de Ceuta al centro temporal del puerto

Traslado de migrantes asentados en la playa de Benítez, este viernes EFE

Más de 3.000 migrantes que permanecían asentados en las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta han sido trasladados este viernes a un nuevo centro temporal de acogida habilitado en la zona portuaria, en un amplio operativo policial que ha registrado algunos momentos de tensión.

El dispositivo ha comenzado sobre las 7.15 horas con la participación de un total de 170 agentes de la Policía Nacional, entre integrantes de la UIP, técnicos de drones y agentes de diversas unidades, así como también con 70 agentes de GRS (Grupo de Reserva y de Seguridad) que se ocupa de mantener el orden publico y de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana).

Los agentes han concentrado inicialmente a los migrantes que se encontraban en la playa de Benítez y posteriormente han hecho lo mismo con los instalados en el Trampolín, para reunir finalmente a ambos grupos en la primera de estas zonas.

Desde allí, las más de 3.000 personas han comenzado a desplazarse por el paseo marítimo de Benítez en dirección a la carretera de servicio situada en la parte posterior de la nave de San Pablo y próxima al nuevo recurso temporal de acogida.

Una vez alcanzado este punto, el dispositivo ha establecido el acceso al recinto en grupos reducidos de aproximadamente un centenar de personas para facilitar su entrada ordenada y proceder a su filiación.

Esta división ha provocado momentos de tensión cuando numerosos migrantes han intentado adelantarse para acceder antes al recinto y varios de ellos han roto a la carrera el cordón establecido por las fuerzas de seguridad.

La situación ha obligado a intervenir a los agentes para recuperar el control y evitar que se produjera una avalancha. Durante esos momentos se han empleado medidas disuasorias y se han efectuado disparos al aire, según la información recabada por EFE en el lugar.

El episodio ha sido controlado en poco tiempo y el dispositivo ha podido continuar sin que se hayan producido nuevos altercados ni incidentes de mayor consideración.

Tras restablecerse el orden, los migrantes han permanecido sentados en la carretera próxima al nuevo centro a la espera de que los agentes fueran autorizando su entrada de forma paulatina.

El acceso se está realizando de manera escalonada y cada persona está siendo filiada antes de entrar en unas instalaciones que todavía continúan siendo acondicionadas y que no se encuentran terminadas completamente.

El nuevo recurso temporal, instalado en la explanada del Muelle de Poniente, dispone de alrededor de 1.700 plazas, por lo que su capacidad es inferior al número de personas que se encontraban en los dos asentamientos objeto del operativo de este viernes.

La actuación permitirá también conocer con mayor precisión el número y la situación de las personas que permanecían en Benítez y el Trampolín, donde convivían adultos y menores desde la entrada masiva registrada en Ceuta el pasado 30 de julio.

El traslado se ha producido después de que la Audiencia Nacional rechazara este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para impedir la puesta en funcionamiento del campamento del puerto.

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El tribunal había acordado inicialmente suspender temporalmente su habilitación mientras analizaba la petición urgente formulada por el sindicato, aunque finalmente descartó mantener la medida y señaló que las actuaciones que adopte el Ministerio del Interior deberán establecer las condiciones de seguridad para los agentes y para las personas alojadas.

La apertura de este recurso forma parte del dispositivo habilitado para retirar progresivamente los asentamientos improvisados surgidos en diferentes puntos de Ceuta y concentrar a sus ocupantes en instalaciones donde puedan ser identificados y atendidos mientras se determina individualmente su situación administrativa.

Paralelamente, se continúa trabajando en el acondicionamiento de otros espacios para incrementar las plazas disponibles, entre ellos el campo de fútbol del acuartelamiento de Montesa número 3, perteneciente al Regimiento de Caballería.

También se estudia habilitar otra instalación temporal en una parcela situada detrás del centro penitenciario de Fuerte Mendizábal, que podría aportar alrededor de 2.000 plazas adicionales.

El Gobierno central ha defendido el retorno a Marruecos de quienes puedan ser legalmente devueltos, una posición en la que también ha insistido desde el inicio de la crisis el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mientras que los menores y el resto de personas con circunstancias específicas quedan sujetos a los procedimientos previstos para cada caso.

El Gobierno estima entre 9.000 y 10.000 los migrantes que permanecen en Ceuta

El Gobierno estima que son entre 9.000 y 10.000 los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva procedente de Marruecos el pasado 30 de julio, según los datos que le han trasladado las fuerzas de seguridad que están sobre el terreno.

Ese es el cálculo, según fuentes del Ejecutivo, en la jornada en que se está llevando a cabo el operativo de traslado de migrantes que permanecían asentados en las playas de Benítez y del Trampolín hasta el nuevo entro temporal de acogida habilitado en el puerto de la ciudad autónoma.

Un centro que dispone de 1.700 plazas y que impedirá que todos los migrantes que permanecen en las calles de Ceuta puedan ser acogidos.

Por ello, el Gobierno subraya que, tal y como ha garantizado el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, habrá más ubicaciones, aunque no desvelan dónde se instalarán y ni siquiera si ya está decidido.

Con los 1.700 migrantes que sean alojados en las instalaciones del puerto serán ya 6.000 los que han sido ubicados, por lo que quedarían aún pendientes unos 3.000 o 4.000.

Es la cifra que se baraja de acuerdo con los datos que han trasladado al Gobierno las fuerzas policiales que están desarrollando su labor en la ciudad autónoma.

El Ejecutivo insiste en la dificultad de saber con exactitud el número de migrantes que permanecen en Ceuta debido a que no puede concretarse cuántos pueden estar en el monte o en algunos edificios.

Además, explica que no todos pueden haber entrado a partir del 30 de julio, sino que puede haber también personas que habían llegado a Ceuta con anterioridad.

Feijóo se pregunta si Sánchez necesita que Trump invada Ceuta y Melilla para indignarse

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “el responsable del polvorín que está viviendo Ceuta” y le ha acusado de defender más a Groenlandia que a Ceuta y Melilla, por lo que le ha preguntado si para indignarse necesitaría que fueran invadidas por Donald Trump.

Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Melilla tras asistir este jueves al acto oficial del día de la ciudad, Feijóo ha instado a Sánchez a solucionar la crisis de Ceuta y poner los medios para resolverla, pero cree que tras 50 días solo ha quedado probada “su incompetencia y su irresponsabilidad” por “dejar a los pies de los caballos” a los servicios españoles de extranjería e inteligencia.

También ha afeado a Sánchez que responsabilice de la situación de Ceuta a su presidente, Juan Vivas, por lo que se ha preguntado “en qué manos estamos” y ha dejado claro que la obligación de cualquier presidente es “proteger a estas ciudades y no despreciar a sus mandatarios”.

“Si Sánchez no lo entiende, yo sí”, ha dicho Feijóo, que se ha comprometido a no desentenderse de la responsabilidad de “defender la españolidad” de las dos ciudades autónomas, donde está “la única frontera” de España, para las que ha anunciado un plan de seguridad y un plan económico específico para reactivar y asegurar su prosperidad si el PP llega al Gobierno. EFE

El Gobierno defiende el operativo en Ceuta para una filiación segura de los migrantes

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido este viernes el operativo del "complicado y delicado" traslado de migrantes al puerto de Ceuta y ha señalado que se trata del "primer paso" para llevar a cabo un proceso de filiación de menores "rápido, seguro y con garantías".

En declaraciones a los medios en un acto sobre soberanía digital en Madrid, el ministro ha subrayado que las personas que estaban en las playas de Ceuta van a estar mejor en las instalaciones del puerto y ha insistido en que es necesaria la colaboración de todas las administraciones para que la ciudad autónoma vuelva a la normalidad lo antes posible.

López ha asegurado que la prioridad del Gobierno sigue siendo la reagrupación familiar de los menores que aún están en Ceuta, pero ha señalado que "afortunadamente vivimos en un estado de Derecho" en el que hay garantías y se respetan los derechos humanos por lo que hay que cumplir con la legalidad antes de tomar decisiones sobre el retorno de estas personas a sus países de origen.

Ha vuelto a pedir la colaboración del Gobierno de la ciudad autónoma para atender a los menores y ha recordado que entre ambos Ejecutivos se han planteado "soluciones intermedias" como traslados a la península mientras se acababa el proceso de filiación de estos jóvenes.

El ministro ha valorado el operativo de traslado en el que, ha dicho, "parece que está yendo todo bien" y ha agradecido la labor y el esfuerzo de los funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado.

En esa línea, ha censurado al PP por "no saber estar a la altura" con sus críticas al Ejecutivo por el desarrollo de esta operación porque cuando está "todo el mundo implicado para que salga bien", los populares están "poniendo velas para que salga mal".

Preguntado por si el Gobierno puede comprometerse a mantener la seguridad en el puerto con la llegada de los migrantes, ha considerado que es "evidente" que tiene que haber lugares "acondicionados" como a su juicio es el puerto donde se han hecho una "serie de inversiones" para recibir a estas personas.