Melilla conmemora sus 529 años de españolidad con la crisis de Ceuta como telón de fondo

Melilla celebra este jueves el 529 aniversario de su fundación como ciudad española EFE

Melilla celebra este jueves el 529 aniversario de su fundación como ciudad española con la crisis de Ceuta como telón de fondo, que ha devuelto a las celebraciones oficiales por el Día de Melilla la participación de autoridades nacionales, después de años de ausencia, como muestra de apoyo a las dos ciudades autónomas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra portavoz y de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, participan en el acto institucional y más importante del Día de Melilla, que cada 17 de septiembre se celebra al anochecer en el recinto amurallado ante la estatua de Pedro de Estopiñán, emisario del III Duque de Medina Sidonia, cuya llegada en 1497 supuso la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla.

La tensión por la crisis migratoria en Ceuta, que también afectó de forma mucho más leve a Melilla a finales de julio, está marcando las celebraciones este año, como ya se pudo ver la víspera en el primero de los actos, la entrega de las Medallas de Oro, donde hubo mensajes de recuerdo y cariño a la ciudad autónoma en los discursos.

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Además, Somos Melilla propuso hace unos días que el presidente ceutí, Juan Vivas, fuera invitado al Día de Melilla como una muestra de unidad, solidaridad y respaldo “a la ciudad hermana” y convertir el 17S en una jornada de fraternidad entre ambas ciudades.

Esta formación ha hecho un llamamiento a la participación activa en la celebración del Día de Melilla, al igual que Vox, que considera que “este 17 de septiembre no es un aniversario más”, sino “una jornada de reclamo” y “reivindicación” de los melillenses a su “derecho a vivir en paz en esta tierra española con 529 años de historia”.

El PSOE, por su parte, ha reclamado que el Día de Melilla vuelva a ser “institucional, integrador y para todos los melillenses” y no “un acto de partido” con un discurso electoralista del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, un mensaje en el que también ha incidido Somos Melilla en su protesta por la presencia de Feijóo.

El acto institucional que ha organizado la Ciudad Autónoma está programado a las 20:00 horas en la Plaza de Armas, ubicada en el recinto amurallado de Melilla La Vieja, aunque 15 minutos antes se llevará a cabo la ofrenda a Estopiñán en la plaza a la que da nombre, situada a escasos metros.

Como es habitual, la celebración del Día de Melilla estará marcada por la ausencia confirmada de los miembros de Coalición por Melilla (CPM), partido mayoritario de la oposición, que siempre ha expresado su rechazo a la celebración del 17 de septiembre por considerar que conmemora un acto de sangre.

Tras la entrega anoche de las Medallas de Oro, el 17S arranca con una exhibición de la ‘Formación Mirlo’ del Ejército del Aire y del Espacio con nueve aeronaves Pilatus PC-21 y otras unidades del Ejército de Tierra, fundamentalmente la Legión y el Cuerpo de Ingenieros, además de la parada naval del Buque de Acción Marítima ‘Tornado’.

La celebración del Día de Melilla terminará con un espectáculo de fuegos artificiales a partir de las 21:00 horas y continuará hasta el próximo domingo con otras actividades sociales y culturales, como los conciertos de Chambao y Rosario Flores, y un festival de sabores del mundo sobre ruedas a cargo de varias gastronetas.