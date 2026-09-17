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España

La Eurocámara aprueba un texto que habla de Ceuta "invadida"

Efe
17/09/2026 20:32
Migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta
Migrantes en la playa de El Trampolín de Ceuta
EFE
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El Parlamento Europeo ha logrado este jueves sacar adelante un texto sobre Ceuta en el que habla de una ciudad "invadida" tras la entrada masiva de migrantes en julio, una resolución apoyada por la derecha y ultraderecha parlamentarias que también reclama a Rabat asumir su responsabilidad y afea su cuestionamiento de la soberanía española de Ceuta

Por 339 votos a favor, 225 en contra y trece abstenciones, la Eurocámara "condena los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, por tierra y por mar, y la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial" de España.

Solidaridad

También expresa su solidaridad y apoyo al pueblo ceutí, de quienes dice que "siguen afrontando una crisis sin precedentes con una responsabilidad, una serenidad y una resiliencia extraordinarias".

Además, al tiempo que lamentan los 141 fallecidos en el cruce, los eurodiputados señalan que "estas muertes podrían haberse evitado si se hubieran tomado las medidas necesarias por ambas partes para detener el cruce ilegal antes de que se produjera".

CEUTA, 08/09/2026.- Continúan las construcciones de chozas a base de cañas, ramas, cartones y plástico en el asentamiento de la playa del Trampolín, este martes en Ceuta. Voluntarios del Banco de Alimentos de Ceuta, cuyas instalaciones están en el puerto, se han mostrado en contra de que el Gobierno central haya optado por instalar carpas para alojar a migrantes en esta zona porque temen que "les invadan cuando les pique la barriga", en alusión a posibles robos. EFE/ Reduán

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El texto aprobado este jueves tras una compleja sesión de voto con más de 80 enmiendas de seis grupos parlamentarios fue redactado por el Partido Popular Europeo después de que ninguno de los grupos que pueden conformar una mayoría (esto es, el PPE con su izquierda o el PPE con su derecha) lograran pactar una resolución conjunta.

Finalmente y gracias a las enmiendas incorporadas, el texto ha salido adelante con el apoyo de populares, ultraconservadores, extrema derecha, soberanistas y la mitad del grupo liberal, mientras que socialdemócratas, verdes, izquierda y la otra mitad de la bancada liberal votaron en contra.

CEUTA, 31/08/2026.- Migrantes frente a la explanada de embotellamiento de Loma Colmenar donde hace casi dos semanas, se habilitó un campamento temporal para realojar a los migrantes pero de momento no es posible ya que no hay suficientes espacio para montar más carpas militares en la mencionada explanada. El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos. EFE/Reduan

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