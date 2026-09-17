Emotiva vuelta de la reina a su antiguo colegio de Oviedo para inaugurar el curso escolar

La reina Letizia durante el acto del inicio del curso escolar este jueves en su antiguo colegio, La Gesta EFE

La reina Letizia ha inaugurado este jueves el curso escolar de Educación Infantil y Primaria 2026-2027 con una visita a su antiguo colegio, La Gesta, en Oviedo, donde ha sido recibida con mucha emoción por alumnos y docentes y sus antiguas profesoras, en un encuentro en el que le han cantado el 'cumpleaños feliz' como regalo tras haber cumplido esta semana 54 años.

Acompañada por la ministra de Educación, Milagros Tolón, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, entre otras autoridades, la reina ha vuelto cuarenta años después al que fuera el centro educativo de su ciudad natal como reina para recorrer las aulas y las instalaciones del equipamiento ovetense y reunirse con algunas de sus profesoras.

La reina ha sido recibida entre aplausos por las personas que la esperaban a las puertas del centro, que cuenta con 308 alumnos, y en el que estudió siete cursos de primaria, entre segundo y octavo de EGB, entre 1980 y 1986.

La monarca ha acudido, en primer lugar, al 'aula del futuro' en la que Guillermo Rico, nominado a mejor profesor de España 2025, le ha mostrado cómo trabaja el alumnado de sexto de primaria, que está aprendiendo a desarrollar elementos 3D con aplicaciones y cómo proyectarlas con ordenadores de hologramas.

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También ha visitado un aula de infantil en la que los niños, que trabajaban con proyectos de estimulación del lenguaje, le han mostrado a la reina sus cartulinas con las letras vocales y le han regalado un cuento ilustrado por ellos bajo el título 'Pequeño azul, pequeño rojo'.

"¿Os está gustando? Yo creo que sí", les ha preguntado sobre sus proyectos sentada en una mesa acompañada por varios alumnos, entre ellos una niña llamada Sofía a la que ha dicho que su nombre le gustaba mucho.

Luego, la reina se ha trasladado a una clase de segundo de primaria, donde los niños le han enseñado algunos de sus trabajos sobre alimentación saludable. Uno de los alumnos que ha podido hablar con ella ha asegurado que "nunca" había sentido tanta emoción.

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En declaraciones a los periodistas, el niño ha explicado que le han preguntado por sus hijas, por su comida favorita y que ella se ha animado en algún momento a hablar en inglés con ellos.

Tras departir varios minutos, le han regalado una caja con cartas y felicitaciones por su cumpleaños.

La reina también ha observado cómo varios alumnos practicaban yoga en el gimnasio del colegio, como parte del programa de bienestar emocional 'Gesta Inspira' que tiene en marcha, lo que ha despertado su interés.

"Os sale muy bien", ha expresado la reina, que les ha solicitado si podían hacer la postura del árbol, una petición que ha sido correspondida por los alumnos.

Un 'cumpleaños feliz' coral

Después de su encuentro con los alumnos y posar con la placa que recordará su visita, la reina se ha hecho una fotografía en el patio con los niños, que al grito de 'Letizia, Letizia' se han arrancado a cantarle el 'cumpleaños feliz' en la semana en que ha cumplido 54 años.

Tras este emotivo gesto, la monarca ha mantenido un encuentro con representantes del Consejo Escolar y del AMPA y, posteriormente, se ha reunido con algunas de sus antiguas profesoras con quienes ha recordado su paso por el colegio.

"Es un encanto de mujer. Ha sido emocionante", ha señalado a los periodistas María Julia Díaz, tutora de la reina en octavo curso de EGB, quien ha destacado los abrazos que Letizia les ha dado durante el reencuentro.

Tras comentar que la reina les ha pedido que no le trataran de usted durante los minutos que han compartido, Díaz ha recordado que como alumna era "muy participativa" durante las clases.