El Gobierno celebra la autorización para acoger a 1.700 migrantes en el puerto de Ceuta

Varios migrantes duermen en las inmediaciones de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar en Ceuta EFE

El Gobierno ha celebrado este jueves la rapidez con la que la Audiencia Nacional ha autorizado que se ponga en marcha un campamento de acogida para 1.700 migrantes en el puerto de Ceuta.

Tras el rechazo a la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), fuentes del Gobierno han celebrado la rapidez de esa autorización para el alojamiento provisional, y han cifrado en 1.700 la capacidad del campamento.

Los terrenos del puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad, han subrayado las fuentes del Gobierno.

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En el auto de la Audiencia Nacional, los magistrados han rechazado la paralización del campamento al entender que concurren razones de interés general que justifican que el Ministerio de Transportes permitiera la ocupación temporal de una parte del puerto, dos parcelas.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinador del Gobierno para la crisis de Ceuta, ha remitido desde la ciudad autónoma un vídeo a los medios de comunicación en el que celebra la decisión judicial como "una magnífica noticia".

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"Nos permite filiarlos para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país", ha explicado Torres en el vídeo en referencia a los trámites administrativos que se realizan con los miles de migrantes que accedieron a Ceuta a nado a finales de julio.

Por su parte, el titular de Transportes, Óscar Puente, quien dio la orden de utilizar el puerto de Ceuta para el campamento, la decisión ahora avalada por la Audiencia Nacional, ha reaccionado en la red social X: "Una buena noticia que nos permite seguir avanzando contra viento y marea".